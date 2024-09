Mord mit Aussicht, ... TV-Tipps am Dienstag

"Mord mit Aussicht: Renate": Gisbert (Kai Schumann, r.) verabschiedet sich von Marie (Katharina Wackernagel). (cg/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 06:01 Uhr

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) droht der Polizeiwache in Hengasch die Schließung. Bei RTL öffnet das "Das Sommerhaus der Stars" wieder seine Türen und im ZDF deckt Sebastian Lege die Tricks der Gastro-Industrie auf.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Renate, Krimiserie

Eine Immobilienmaklerin wird tot aufgefunden, und es stellt sich heraus, dass ihr letzter Auftrag ausgerechnet die Polizeiwache Hengasch betraf. Steht etwa eine erneute Schließung der Wache bevor? Noch brisanter ist die Tatsache, dass Heinos (Sebastian Schwarz) Ex-Frau Renate (Caroline Junghans), die ihn einst verließ, die Besitzerin des Hauses ist. Warum will sie Heino und ihren Sohn Otti (Bennik Gehring), die in der Dienstwohnung leben, plötzlich auf die Straße setzen? Als Renate in Hengasch auftaucht, fällt der Verdacht auf sie.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Show

Bocholt-Barlo wird erneut Schauplatz eines spannenden Promiwettkampfes: Zahlreiche Stars ziehen mit Sack und Pack ins "Sommerhaus der Stars", um sich der Herausforderung zu stellen. Acht Promi-Paare kämpfen in diesem harten Wettbewerb um den Titel "DAS Promipaar 2024" und ein Preisgeld von 50.000 Euro. Dabei werden ihre Beziehungen auf eine harte Probe gestellt. Welches Paar meistert die Herausforderungen und bleibt standhaft? Und welche unerwarteten Bündnisse entstehen?

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks der Gastro-Industrie, Food-Reportagereihe

Die Gastronomie wird zunehmend von der Lebensmittelindustrie beeinflusst, sei es in Restaurants, Kantinen oder bei Lieferdiensten. Produktentwickler Sebastian Lege zeigt auf, wie oft in der Gastronomie auf Fertigprodukte zurückgegriffen wird. Ob Hühnerfrikassee, panierter Fisch oder Mousse au Chocolat – viele beliebte Gerichte werden nicht mehr frisch zubereitet, sondern aus Fertigprodukten serviert, die kaum noch etwas mit den Originalrezepten gemeinsam haben.

20:15 Uhr, kabel eins, Ender's Game, Sci-Fi

Vor 70 Jahren wurde die Erde von den Formics, einer außerirdischen Spezies, angegriffen und fast zerstört. Da ein weiterer Angriff bevorsteht, bildet die internationale Flotte die klügsten Kinder zu Kämpfern aus, um sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Unter diesen sticht Ender Wiggin (Asa Butterfield) besonders hervor und wird auserwählt, die Menschheit in den entscheidenden Kampf gegen die Formics zu führen. Doch die Zeit drängt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Schulzeit, Krimi

Während eines Livestreams zeigt Nadia Weihenheim (Hanna Jürgens), eine ehemalige Mitschülerin von Linett (Stefanie Stappenbeck), wie sie beim Klassentreffen Zeitkapseln ausgräbt, die sie damals zum Abi vergraben hatten. Dabei wird sie ermordet. Auffällig ist, dass eine der Kapseln fehlt – die von Ulrike, die seit der damaligen Abi-Feier im Koma liegt. Bei den Ermittlungen geraten Linetts alte Klassenkameraden ins Visier, da jeder von ihnen ein Motiv gehabt haben könnte, Nadia zu töten.