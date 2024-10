Herrhausen, Dengler, ... TV-Tipps am Dienstag

"Herrhausen - Der Herr des Geldes": Alfred Herrhausen (Oliver Masucci) ist ein Mann mit Charisma. (cg/spot)

SpotOn News | 01.10.2024, 06:01 Uhr

Im Ersten startet die Dramaserie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" mit Oliver Masucci. Privatdetektiv Dengler (3Sat) trifft auf einen Immobilienhai, der Mieter terrorisiert. Außerdem fahndet das "starke Team" (ZDFneo) nach einem verurteilten Mörder.

20:15 Uhr, Das Erste, Herrhausen – Der Herr des Geldes, Drama-Miniserie

Frankfurt, 1987: Alfred Herrhausen (Oliver Masucci) strebt bei der Deutschen Bank nach Einfluss und will mit der Unterstützung seines Mentors Christian (August Zirner) als alleiniger Sprecher die Geschicke des Unternehmens leiten. Sein radikaler Plan, einen Schuldenerlass für Entwicklungsländer vorzuschlagen, stößt bei seinen Kollegen auf heftige Ablehnung. Doch Herrhausen will nicht nur die Bank modernisieren, sondern auch inmitten des Ost-West-Konflikts politisch aktiv mitgestalten. Als Befürworter von Gorbatschows Reformpolitik begibt er sich auf gefährliches Terrain und gewinnt Feinde – von US-Geheimdiensten bis zum DDR-Regime.

20:15 Uhr, 3Sat, Dengler – Kreuzberg Blues, Thriller

Mitten in der Nacht wird das Baby einer Freundin von Hacker-Aktivistin Olga (Birgit Minichmayr) von einer Ratte gebissen. Daraufhin wendet sie sich an den Privatermittler Dengler (Ronald Zehrfeld), der ihr schon oft geholfen hat. Der ehemalige BKA-Zielfahnder soll einen Immobilienskandal in Kreuzberg aufdecken. Olga ist überzeugt, dass der skrupellose Immobilieninvestor Jan Kröger (Peter Trabner) hinter den kriminellen Methoden steckt, bei denen Ratten ausgesetzt werden, um Mieter zu terrorisieren und aus ihren Wohnungen zu vertreiben.

20:15 Uhr, ProSieben, Mission: Impossible – Rogue Nation, Actionthriller

Nach seiner Rückkehr von einem Einsatz wird Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) am geheimen Londoner Standort der Impossible Mission Force (IMF) von Solomon Lane (Sean Harris), dem Kopf der Untergrundorganisation "Syndikat", gefangen genommen. Nachdem es ihm gelingt, aus dem unterirdischen Foltergefängnis zu entkommen, taucht er ab. In der Zwischenzeit wird das IMF der CIA untergeordnet. Auch das MI6 ist in die Mission eingebunden, und alle sind auf der Jagd nach dem Anführer der rätselhaften Organisation "Syndikat".

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Kurierfahrt in den Tod, Krimi

Das "starke Team" ermittelt im Fall des flüchtigen Verbrechers Benedikt Lauber (Tobias Oertel), der während der Beerdigung seiner Mutter aus der Haft entkommen konnte. Kurz darauf wird die junge Syrerin Bahira (Sogol Faghani), die als Fahrradkurierin für "Ikarus" arbeitet, brutal ermordet. Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) übernehmen den Fall und entdecken, dass Bahira die miserablen Arbeitsbedingungen ihres Kurierdienstes öffentlich kritisiert hatte – was ihrem Chef Ron Williams (Hyun Wanner) gar nicht gefiel.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Show

Bocholt-Barlo wird erneut Schauplatz eines spannenden Promiwettkampfes: Zahlreiche Stars ziehen mit Sack und Pack ins "Sommerhaus der Stars", um sich der Herausforderung zu stellen. Acht Promi-Paare kämpfen in diesem harten Wettbewerb um den Titel "DAS Promipaar 2024" und ein Preisgeld von 50.000 Euro. Dabei werden ihre Beziehungen auf eine harte Probe gestellt. Welches Paar meistert die Herausforderungen und bleibt standhaft? Und welche unerwarteten Bündnisse entstehen?