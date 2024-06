Die Tribute von Panem,... TV-Tipps am Dienstag

Bei kabel eins kämpft Jennifer Lawrence in "Die Tribute von Panem" ums Überleben. In "Marie Brand und die Ehrenfrauen" (ZDF) kommt ein Ingenieur unter mysteriösen Umständen ums Leben. Außerdem treten "Joko & Klaas gegen ProSieben" an.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem – The Hunger Games, SciFi-Actionfilm

In Panem finden jährlich die berüchtigten "Hungerspiele" statt. Die grausame Tradition erinnert die notleidende Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstands durch das wohlhabende Kapitol. Jeder Distrikt Panems muss zwei Kinder für den tödlichen Wettkampf stellen. Dieses Mal sind Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die um ihr Überleben kämpfen. Dabei lösen sie unvorhergesehene Ereignisse aus.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die Ehrenfrauen, Krimi

Der Ingenieur Claudio Messina (Sami Loris) kommt auf einer Baustelle ums Leben. Marie Brand (Mariele Millowitsch) entdeckt schnell Hinweise, die auf einen als Unfall getarnten Mord hindeuten. Das Verhalten des Vorarbeiters Giuseppe Costa (Nicola Perot) weckt den Verdacht, dass Schwarzarbeiter im Betrieb beschäftigt werden. Als sich herausstellt, dass die Polizeiakte des Toten geheim ist, wird der Fall noch mysteriöser. War Claudio Messina Teil eines Zeugenschutzprogramms oder sogar Mitglied der Mafia?

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Wettkampfshow

Diesmal tritt ProSieben mit Janin Ullmann, Viviane Geppert, Axel Stein, Paul Janke, Matthias Opdenhövel und Jan Delay gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. Sollte der Sender gewinnen, müssen Joko und Klaas ihrem Arbeitgeber uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Doch wenn die beiden Moderatoren triumphieren, schenkt ProSieben ihnen am nächsten Tag 15 Minuten zur Primetime und Joko und Klaas dürfen die Sendezeit frei gestalten.

20:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott – Die Allestester, Dokusoap

Die Allestester sind wieder in Aktion und prüfen die skurrilsten Produkte. Kathrin und Andreas versuchen Kebab-Spieße mit einem Wurstformer herzustellen. Detlef ist sprachlos beim Aufbau eines ungewöhnlichen Fitnessgeräts, während Steffi und Roland futuristische Spielzeugautos an der Decke fahren lassen möchten. Hubert und Matthias nehmen ein kurioses Snacking-Tool unter die Lupe. Am Ende entscheidet sich wie immer: Hot oder Schrott?

20:15 Uhr, 3sat, Harter Brocken, Krimi

Im Harz zerreißen Schüsse die Stille und wenig später wird die hübsche Schützenkönigin Vanessa (Anna Drexler) aus St. Andreasberg tot im Wald gefunden. Es ist der erste Mordfall für Frank Koops (Aljoscha Stadelmann). Der etwas schwerfällige Kommissar ermittelt zusammen mit der durchreisenden LKA-Beamtin Miriam Nohe (Julia Koschitz), die ihm den Kopf verdreht. Doch dank seiner Menschenkenntnis behält Koops den Durchblick in diesem komplexen Fall.