Die Kanzlei, Joko & Klaas, ... TV-Tipps am Dienstag

"Die Kanzlei: Ein tiefer Fall": Anwältin Isa von Brede (Sabine Postel, r.) vertritt den 82-jährigen Henning Laban (Karlheinz Lemken). (cg/spot)

SpotOn News | 26.11.2024, 06:00 Uhr

Die "Kanzlei" (Das Erste) vertritt einen Rentner, dem der Führerschein entzogen werden soll. Im "Sommerhaus der Stars" (RTL) steht das "große Wiedersehen" an. Außerdem muss Marie Brand (ZDFneo) das Geheimnis um einen toten Radsportler lüften.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Ein tiefer Fall, Anwaltsserie

Isa (Sabine Postel) übernimmt die Vertretung des 82-jährigen Henning Laban (Karlheinz Lemken), der sich mit seinem Sohn Sven Laban (Daniel Wiemer) streitet. Sven möchte, dass sein Vater den Führerschein dauerhaft abgibt, da bei ihm eine beginnende Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert wurde. Aus Sorge um die Sicherheit anderer hat Sven das Kraftverkehrsamt eingeschaltet, welches Hennings Führerschein einziehen ließ. Isa kämpft vor dem Verwaltungsgericht dafür, dass Henning seinen Führerschein zurückbekommt, da seine Fahruntüchtigkeit nicht eindeutig belegt ist.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Das große Wiedersehen, Show

Das Finale des Sommerhauses stand an, und 50.000 EUR gab es als Hauptpreis. In einem packenden Wettbewerb traten die verbliebenen Paare gegeneinander an, um den Titel "Promipaar 2024" zu gewinnen. Doch auch nach der Entscheidung gibt es Gesprächsbedarf: Beim großen Wiedersehen kommen alle Teilnehmer der Staffel zusammen, um die Ereignisse im Sommerhaus noch einmal Revue passieren zu lassen.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten erneut gegen ihren Heimatsender ProSieben an. Ihr Ziel: 15 Minuten Live-Sendezeit ohne Vorgaben zu gewinnen. Heute stellen sie sich den Herausforderungen von Edin Hasanovic, Nilam Farooq, Riccardo Simonetti und Eva Schulz.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der Tote im Trikot, Krimi

Ein anonymer Hinweis führt zur Entdeckung der Leiche von Stefan Lürs (Markus Krojer), einem ehemaligen Spitzenradsportler. Vor zwei Jahren verschwand er plötzlich aus seinem beruflichen und privaten Umfeld. Da seine Familie glaubte, er habe sich bewusst aus dem Rampenlicht zurückgezogen, wurde er nie offiziell als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen führen die Kommissare schließlich zu seinem Stiefvater Joachim Novotny (Peter Trabner).

20:15 Uhr, Tele 5, The Drop – Bargeld, Gangsterthriller

Bob Saginowski (Tom Hardy), Barkeeper mit einem unspektakulären Alltag, gerät durch den Fund eines Welpen in ein gefährliches Umfeld. Über den Hund lernt er Nadia (Noomi Rapace) und ihren Ex-Freund kennen, was ihn in den Fokus skrupelloser Gangster rückt. Bald wird klar, dass sich hinter den Geschehnissen mehr verbirgt – und dass auch Menschen aus Bobs Umfeld in die kriminellen Machenschaften verwickelt sein könnten.