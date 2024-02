In aller Freundschaft, Dünentod, ... TV-Tipps am Dienstag

"In aller Freundschaft: Entsichert": Jürgen Ewerbeck (Patrick von Blume) ist auf der Suche nach einem Schuldigen für den Tod seiner geliebten Tochter Vanessa. (cg/spot)

SpotOn News | 30.01.2024, 06:01 Uhr

In "In aller Freundschaft" (Das Erste) taucht ein wütender Vater bewaffnet in der Sachsenklinik auf. Eine Welle spektakulärer Raubüberfälle erschüttert Friesland in "Dünentod" (RTL). Außerdem mausert sich der Skispringer "Eddie the Eagle" (kabel eins) vom Underdog zum Publikumsliebling.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Entsichert, Krankenhausserie

Jürgen Ewerbeck (Patrick von Blume), dessen Tochter Vanessa vor wenigen Wochen an den Folgen ihrer schweren Krebserkrankung verstorben ist, taucht unvermittelt in der Sachsenklinik auf. Jürgen sieht in Ina Schulte (Isabell Gerschke), die Vanessa behandelt hatte, die Schuldige an deren Tod und möchte sie dafür zur Verantwortung ziehen. Als Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill) auf Jürgen Ewerbeck trifft, realisiert sie zu ihrem Schrecken, dass er eine Waffe mit sich führt. Sie informiert Maria Weber, die gerade mit Martin Stein in einer Besprechung ist.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel, Krimi

Eine Welle spektakulärer Raubüberfälle auf Transporter erschüttert Friesland. Das Ermittlerteam um Femke (Pia-Micaela Barucki), Tjark (Hendrik Duryn) und Ceylan (Yasemin Cetinkaya) tut sich mit Rena Fehmerling (Kristin Suckow) von der Autobahnpolizei zusammen, um die Kriminellen zu schnappen. Als ein Schäfer die Beute eines Überfalls an sich reißt, werden er und seine Frau Ziel eines kriminellen Netzwerks. Tjark versucht den Schäfer zu retten, doch seine eigene Vergangenheit macht ihn zum Gejagten.

20:15 Uhr, kabel eins, Eddie the Eagle – Alles ist möglich, Komödie

Michael "Eddie" Edwards (Taron Egerton) hat einen großen Traum. Einmal im Leben will er an den Olympischen Spielen teilnehmen. Um sich diesen Wunsch zu erfüllen, testet Eddie eine Sportart nach der nächsten. Auch wenn er wegen seiner Unsportlichkeit eine Menge Hohn erntet, lässt er sich davon nicht abbringen. Als Eddie sein Glück im Skispringen versucht, lernt er Bronson Peary (Hugh Jackman), den Olympiasieger von 1968, kennen – und kommt seinem Ziel schließlich Stück für Stück näher.

20:15 Uhr, Tele 5, Die Unbeugsame – Jane Got a Gun, Western

New Mexico, 1871. Mit Ehemann Bill "Ham" Hammond (Noah Emmerich) hat Jane (Natalie Portman) eine Familie gegründet und bewirtschaftet eine kleine Farm. Dabei liegt Einiges hinter ihr: Als 1864 ihr Verlobter Dan Frost aus dem Bürgerkrieg nicht zurückkehrt, macht sie sich auf den Weg nach Westen. Dabei gerät sie an John Bishop (Ewan McGregor) und seiner Gang, die junge Frauen zur Prostitution zwingen wollen. Mit der Hilfe von Ham, einem Mitglied der brutalen Bande, kann sie entkommen und ein neues Leben beginnen. Jetzt, sieben Jahre später, holt die beiden ihre Vergangenheit ein, denn die Bishops haben ihren ehemaligen Kumpanen ausfindig gemacht.

20:15 Uhr, ZDFneo, Sarah Kohr: Teufelsmoor, Krimi

Auf einer Autofahrt mit ihrer Mutter wird Kommissarin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) an einer Tankstelle Zeugin eines Raubüberfalls und schreitet ein. In Notwehr schießt sie auf den minderjährigen Täter und verwundet ihn lebensgefährlich. Angetrieben von Schuldgefühlen versucht sie herauszufinden, wie der Teenager an eine scharfe Waffe gelangen konnte. Dabei stößt sie auf ein altes Waffenlager einer linksradikalen revolutionären Zelle im sogenannten Teufelsmoor.