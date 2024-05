Film Hugh Jackman: Neue Rolle in ‚Robin Hood‘

Hugh Jackman und Jodie Comer werden die Hauptrollen in ‚The Death Of Robin Hood‘ spielen.

Die beiden wurden für den neuen Film von Autor und Regisseur Michael Sarnoski gecastet, der unter anderem für ‚Pig‘ und den kommenden ‚A Quiet Place: Day One‘ verantwortlich ist. Der Film wird diesen Monat auf dem Markt in Cannes erhältlich sein. Er wurde als düstere Version der klassischen Geschichte von Robin Hood angekündigt und zeigt die Titelfigur, die nach einem Leben voller Verbrechen und Mord mit ihrer Vergangenheit kämpft, ein vom Kampf gezeichneter Einzelgänger, der schwer verletzt ist und sich in den Händen einer mysteriösen Frau befindet, die ihm die Möglichkeit der Erlösung bietet.

Die Produktion soll im Februar 2025 beginnen und Aaron Ryder und Andrew Swett werden für die Ryder Picture Company (RPC) als Produzenten fungieren, zusammen mit Alexander Black für Lyrical Media, die den Streifen vollständig finanzieren. Sarnoski sagte in einem Statement: „Es war eine unglaubliche Gelegenheit, die Geschichte, die wir alle von Robin Hood kennen, neu zu erfinden und neu zu kreieren. Es war wichtig, die perfekte Besetzung zu finden, um das Drehbuch auf die Leinwand zu bringen. Ich könnte nicht begeisterter sein und darauf vertrauen, dass Hugh und Jodie diese Geschichte auf kraftvolle und bedeutungsvolle Weise zum Leben erwecken werden.“

Ryder und Swett fügten hinzu: „Dies ist nicht die Geschichte von Robin Hood, die wir alle kennen. Stattdessen hat Michael etwas viel Geerdeteres und Instinktives geschaffen. Dank Alexander Black und unseren Freunden von Lyrical zusammen mit Rama (Gottumukkala, ausführender Produzent) und Michael wird die Welt es lieben, Hugh und Jodie zusammen in diesem Epos zu sehen.“ Black sagte: „Wir sind begeistert, Teil dieses ganz besonderen Projekts zu sein und mit Michael mit einem visionären Regisseur zu arbeiten, mit Hugh und Jodie eine phänomenale Besetzung zu haben und mit unseren häufigen Kollaborateuren Ryder und Swett bei RPC zu produzieren.“