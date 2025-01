Die Kanzlei, Lieber Kurt, ... TV-Tipps am Dienstag

"Die Kanzlei: Unter Feinden": Clanchef Leano Bakhash (Ramin Yazdani, r.) hat die Anwältin Isabel von Brede (Sabine Postel, M.) in seine Gewalt gebracht. (cg/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 06:00 Uhr

Die "Kanzlei" (Das Erste) gerät ins Visier eines kriminellen Clans. In "Lieber Kurt" (Sat.1) muss ein junges Paar den Tod eines Kindes verkraften. Außerdem will King Arthur in "Legend of the Sword" (ProSieben) seine Krone zurückerobern.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Unter Feinden, Anwaltsserie

In großer Aufregung erscheint Anwalt Gisbert (Dirk Martens) plötzlich in der Kanzlei und erklärt, dass er verfolgt werde. Er berichtet, sein aktueller Mandant sei ein Auftragsmörder, dem er geraten habe, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und den Auftraggeber zu verraten, um eine mildere Strafe zu erhalten. Daraufhin habe er Morddrohungen erhalten und eine Waffe besorgt. Vor einigen Stunden habe er auf einen Mann geschossen, der in sein Haus eingedrungen sei. Nun benötigt er juristische Unterstützung. Isa (Sabine Postel) und Gellert (Herbert Knaup) entscheiden, ihren einstigen Widersacher zu verteidigen, und geraten dadurch selbst ins Fadenkreuz der organisierten Kriminalität.

20:15 Uhr, Sat.1, Lieber Kurt, Drama

Nach der Trennung seiner Eltern lebt der kleine Kurt (Levi Wolter) abwechselnd bei seinem Vater Kurt (Til Schweiger) und dessen neuer Partnerin Lena (Franziska Machens) sowie seiner Mutter Jana (Jasmin Gerat) in Brandenburg. Ein tragischer Unfall beendet das Leben des Jungen unerwartet und stürzt die Patchworkfamilie in tiefe Trauer. Während Kurt versucht, mit seinem Verlust umzugehen, wird auch die Beziehung zu Lena auf eine harte Probe gestellt.

20:15 Uhr, ProSieben, King Arthur: Legend of the Sword, Action

Vortigern (Jude Law), der Bruder von König Uther (Eric Bana), tötet auf hinterhältige Weise seinen Bruder und dessen Frau. Arthur (Charlie Hunnam), der rechtmäßige Thronfolger, wird als Baby in einem Boot ausgesetzt und überlebt. Nach einer unbeschwerten Kindheit kommt der Moment der Wahrheit: Arthur zieht das Schwert Excalibur aus dem Stein und nimmt den Kampf um seine rechtmäßige Position als König gegen seinen machthungrigen Onkel auf.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro-Woche bei "Wer wird Millionär?" geht weiter. Vier Abende lang treten die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch an, um sich für das große Finale am Freitag zu qualifizieren. Dort können sie erneut versuchen, den Rekordgewinn von drei Millionen Euro zu erreichen.

20:15 Uhr, 3sat, Das Mädchen aus dem Totenmoor, Krimidrama

Torfbauer Hannes Gerhards (Max von Pufendorf) wünscht sich, dass seine Freundin Helen Dahms (Jytte-Merle Böhrnsen) aus der Stadt aufs Land zieht. Doch bei Torfabbauarbeiten wird der Schädel einer Moorleiche entdeckt. Polizeikommissar Lorenz Keller (Robert Atzorn), der kurz vor seiner Pensionierung steht, sieht darin die Chance, einen alten Fall zu lösen, der ihn seit Jahren beschäftigt. Er stürzt sich besessen in die Ermittlungen, bringt damit aber nicht nur die Dorfbewohner, sondern auch seine eigene Familie gegen sich auf.