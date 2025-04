Stars Olivia Munn hatte Angst durch ihre Krebserkrankung alles zu verlieren

Bang Showbiz | 10.04.2025, 09:00 Uhr

Die 44-jährige Schauspielerin fürchtete 2023 um ihr Leben, als Krebs bei ihr diagnostiziert wurde.

Olivia Munn fürchtete nach ihrer Krebsdiagnose um ihr Leben.

Bei der 44-jährigen Schauspielerin wurde im April 2023 Brustkrebs diagnostiziert. Um die Krankheit zu bekämpfen, ließ Munn eine beidseitige Mastektomie sowie eine Entfernung der Gebärmutter vornehmen. Ihre gesundheitlichen Probleme der vergangenen Jahre nutzte die ‚Your Friends and Neighbors‘-Darstellerin jetzt für ihre Performance in der TV-Dramaserie. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ sagte sie: „Ich war an Punkten, an denen ich dachte, dass mir alles, was ich liebe, weggenommen wird. Und ich hatte das Gefühl, dass ich alles, wofür ich so hart gearbeitet habe, verlieren werde. Ich fand das Leben ungerecht und hatte das Gefühl, dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird und ich niemals richtig Luft holen kann, dass ich einfach hoffen muss, dass, wenn ich nur aufwache und voranschreite, irgendetwas klicken oder sich für mich klären wird.“

In der Fernsehproduktion steht Olivia gemeinsam mit Jon Hamm, Amanda Peet und Lena Hall vor der Kamera. Ihre Rolle unterscheidet sich dabei maßgeblich von denen der anderen Darsteller. Sie erzählt: „Mein Charakter kommt aus einem Arbeitermilieu und hat dort auch geheiratet, aber sie ist wirklich ambitioniert. Sie hat zwei Kinder.“