Bamberg-Krimi, Die Notärztin, ... TV-Tipps am Dienstag

"Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi": Kommissar Behringer (Antoine Monot, v.) jagt einen Feuerteufel. (cg/spot)

SpotOn News | 27.02.2024, 06:01 Uhr

Im "Bamberg-Krimi" (RTL) hat es Kommissar Behringer mit einem Feuerteufel zu tun. Die "Notärztin" Dr. Haddad (Das Erste) wird zu einer Sturzgeburt gerufen. Das ZDF zeigt die Doku "Putins Krieger: Russische Überläufer packen aus".

20:15 Uhr, RTL, Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi, Krimi

In Bamberg geht ein Feuerteufel um. Und als ein Campingbus explodiert, scheinbar auch über Leichen. Ein Mann ist sofort tot. Eine junge Frau überlebt mit schwersten Verbrennungen – die Tochter der Oberbürgermeisterin. Die verzweifelte Mutter macht Druck: Kommissar Behringer (Antoine Monot) und sein Team sollen den Brandstifter zur Strecke bringen. Doch je näher Behringer dem Mörder kommt, desto klarer wird: In diesem Fall ist nichts so, wie es zunächst scheint.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Zuhause, Arztserie

Eine Sturzgeburt mitten auf dem Parkplatz eines Baumarktes fordert die ungeteilte Aufmerksamkeit des Rettungsteams. Doch Dr. Nina Haddads (Sabrina Amali) größte Sorge gilt Emily (Mila Voigt). Nina hat das Mädchen bei sich übernachten lassen und ihr damit offenbar Hoffnungen gemacht. Emily hat einen Wunsch: Sie will bei Nina wohnen. Als Emily plötzlich verschwunden ist, rechnet Nina mit dem Schlimmsten.

20:15 Uhr, ZDF, Putins Krieger: Russische Überläufer packen aus, Dokureihe

In einem außergewöhnlichen Filmprojekt blickt das ZDF hinter die Fassade der scheinbar übermächtigen russischen Armee. In Zusammenarbeit mit der Rechercheplattform "CORRECTIV" und internationalen Partnern gelingt es erstmals, mithilfe von Insidern eine Dokumentation über das System innerhalb von Putins Streitkräften zu produzieren. Das ZDF zeigt die dramatische Flucht von vier Überläufern aus Armee und Söldnertrupps sowie aus dem russischen Gulag-System.

20:15 Uhr, Sat.1, Three Pines – Ein Fall für Inspector Gamache: Lange Schatten, Krimiserie

Mitten in den Trauerfeierlichkeiten zu Ehren von Charles Morrow, dem Besitzer des exklusiven Hotels Manoir Belleforet, wird dessen Tochter Julia (Laurence Leboeuf) erschlagen unter der Statue ihres verstorbenen Vaters aufgefunden. Je tiefer die Ermittler in der Familiengeschichte graben, desto grausamer sind die Geheimnisse, die ans Tageslicht kommen und den wahren Täter entlarven.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ostfriesenkiller, Krimi

Norddeich ist ein wahrhaft friedlicher Urlaubsort an der Nordseeküste – bis eine Serie von Morden die kleine Stadt erschüttert. Für Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Christiane Paul), die gerade selbst in einer tiefen Lebenskrise steckt, wird dieser Fall zu einer Bewährungsprobe, die ihre bisherige Vorstellung von Gut und Böse vollkommen über den Haufen wirft. Ulf Speicher liegt mit einem Loch in der Stirn in seiner Küche – erschossen mit einer historischen Waffe. Kai Uphoff ist als nächster dran. Seine Leiche wird zwischen den friedlich am Deich grasenden Schafen gefunden.