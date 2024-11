Die Bergretter, Usedom-Krimi, ... TV-Tipps am Donnerstag

Die "Bergretter" (ZDF) müssen zwei Wanderer aus einem Sprenggebiet holen. Im Usedom-Krimi (Das Erste) wird ein Toter sitzend auf einer Bank gefunden. Auf RTL präsentiert Günther Jauch das Promi-Special von "Wer wird Millionär".

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Abschiedsschmerz, Heimatserie

Silvia Leitner (Regula Grauwiller) will den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes Thomas erfüllen: Seine Asche soll über den Bergen verstreut werden, die er so liebte. Doch emotional fällt es ihr noch schwer, ihn loszulassen. Im Heißluftballon gerät sie mit ihrer Tochter Lisa Berger (Leonie Rainer) in Streit, wodurch die Urne in die Tiefe stürzt. Um die Urne wiederzubekommen, ohne dass jemand von der unerlaubten Bestattung erfährt, bittet Silvia das befreundete Paar Tanja (Dominique Chiout) und Benno Rahner (Philipp Rafferty) um Unterstützung. Nach einigem Zögern und dem Drängen seiner Frau stimmt Benno zu. Bei der Suche geraten die beiden in ein Sperrgebiet und werden durch eine dort geplante Sprengung überrascht.

20:15 Uhr, Das Erste, Am Scheideweg – Der Usedom-Krimi, Krimireihe

Eine Joggerin entdeckt an der Strandpromenade einen leblosen Mann auf einer Bank, dessen Oberkörper mit Schnee und Eiskristallen bedeckt ist. Kommissar Rainer Witt (Till Firit) beginnt zusammen mit seinem Team, bestehend aus Holm Brendel (Rainer Sellien) und Dorit Martens (Jana Julia Roth), die Ermittlungen. Weder Spuren äußerer Gewalt noch persönliche Gegenstände wie Handy oder Geldbörse, die Hinweise auf seine Identität liefern könnten, sind vorhanden. Könnte es sich bei dem Toten um einen Touristen handeln?

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – Prominenten-Special, Quizshow

Bei "Wer wird Millionär?" versuchen Bushido, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz und Ingo Zamperoni als prominente Teilnehmer:innen, die Million zu gewinnen, um für wohltätige Zwecke Spenden zu sammeln. Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons kämpfen sie um die alles entscheidende Frage. Es bleibt spannend: Wer blamiert sich, wer setzt mutig Taktiken ein, und wer verlässt sich auf Wissen oder Intuition?

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Kaum Gäste, eintöniges Essen und wenig Antrieb? Wenn Spitzenkoch Frank Rosin ein Restaurant auf Vordermann bringt, strahlen hinterher idealerweise nicht nur die Gläser, sondern auch die Geschäftszahlen. In "Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf" bietet er ein umfassendes Coaching! In Restaurants und Hotels, die kurz vor der Schließung stehen, nimmt er sich Zeit, um die Küche und das Team auf Vordermann zu bringen. Das Personal erwartet eine intensive Zeit voller Arbeit, Druck und zahlreicher Profi-Tipps.

20:15 Uhr, VOX, Jurassic World, Dinoabenteuer

Aus dem früheren Jurassic Park ist die Jurassic World geworden: ein Erlebnispark, in dem Besucher die Dinosaurier aus nächster Nähe sehen können. Doch dem Gründer ist das nicht genug. Er möchte spektakulärere Attraktionen bieten und lässt ein genetisches Experiment durchführen, bei dem ein Dinosaurier-Hybrid, der Indominus Rex, entsteht. Das weibliche Exemplar wird aggressiv und droht, den Park und alle Anwesenden zu gefährden, wenn niemand sie stoppt. Dinotrainer Owen Grady (Chris Pratt) muss eingreifen.