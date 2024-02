Der Flensburg-Krimi, Der Bergdoktor, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Flensburg-Krimi: Wechselspiele": Jan (Michel Hoppe, l.) wird entführt. (hub/spot)

SpotOn News | 22.02.2024, 06:00 Uhr

Im "Flensburg-Krimi" (Das Erste) wird der Sohn eines Handball-Stars entführt. Der Bergdoktor (ZDF) sorgt sich um einen Patienten mit Hepatitis C. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) ist der Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier zu Gast.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Flensburg-Krimi: Wechselspiele, Krimi

Das plötzliche Verschwinden des neunjährigen Jan Poulsen (Michael Hoppe) versetzt seine Eltern, den Handballstar Mikkel (Nicklas Kingo) und dessen Ehefrau Tamara (Laura-Sophie Warachewicz), in große Sorge. Bald darauf werden von den Entführern ungewöhnliche Bedingungen gestellt: Mikkel soll seinen bereits unterzeichneten Vertrag mit einem renommierten Pariser Handballclub auflösen und stattdessen weiterhin in Flensburg spielen. Es scheint, dass die Täter enthusiastische Fans sind. Svenja Rasmussen (Katharina Schlothauer), die beschlossen hat, nicht nach Hamburg zurückzukehren, und Antoine "Tony" Haller (Eugene Boateng) ermitteln in Zusammenarbeit mit der Clubvorsitzenden Fiona (Romina Küper) im Fankreis.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Spätfolgen, Familienserie

Nach einem Sturz mit Schnittverletzungen sucht Simon Hofer (Max von Pufendorf) Martin Grubers (Hans Sigl) Praxis auf. Seine Reaktion auf die ärztliche Untersuchung ist heftig. Zudem stellt Martin bei ihm eine Hepatitis C fest, eine meldepflichtige Krankheit. Martin ist sich bewusst, dass dies Simon und seine Frau Zoe (Jördis Richter) stark belastet. Er ahnt auch, dass Karin Bachmeiers (Hilde Dalik) Bewerbung als Bankdirektorin aufgrund dieser Umstände Schwierigkeiten bereiten könnte.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

In Berlin geht das Casting-Fieber weiter! Heidi Klum sucht weiterhin nach "Germany's Next Topmodel" und hat einen besonderen Gast dabei: den französischen Modedesigner Jean Paul Gaultier, der den Nachwuchsmodels wertvolle Ratschläge für den Laufsteg gibt. Außerdem ist die deutsche Designerin Jasmin Erbas zu Gast, die die kommende Fashion-Show mit ihren Kollektionen ausstatten wird. Wer schafft es auf den Catwalk?

20:15 Uhr, RTL, Blamieren oder Kassieren, Show

Wer macht eine peinliche Figur? Wer gewinnt? Durch die halbstündige Show führt der charismatische TV-Entertainer Elton. Thomas Hayo und Timur Ülker treten als Prominente in einem Quizduell gegeneinander an. In der Finalrunde tritt ein Zuschauer gegen den zuvor siegreichen Prominenten an. Jede richtige Antwort bringt den Kandidaten einen Schritt näher an den begehrten Gewinn von 10.000 Euro.

20:15 Uhr, VOX, Transporter – The Mission, Actionthriller

Der ehemalige Elitesoldat Frank Martin (Jason Statham) ist Experte für die Lieferung äußerst sensibler Güter. Selbst sein Leben setzt er dafür aufs Spiel. In Miami erhält er den ungewöhnlich einfachen Auftrag, ein Kind sicher zur Schule und zurück zu bringen. Doch als Männer eines weltweit agierenden Drogenkartells den Jungen vor seinen Augen entführen und mit einem tödlichen Virus infizieren, beginnt für Frank ein gnadenloser Kampf – gegen die Zeit und gegen ein scheinbar übermächtiges Drogenkartell, das keine Skrupel kennt.