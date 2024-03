Der Masuren-Krimi, GNTM, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Masuren-Krimi: Die verlorene Tochter": Dr. Viktoria Wex (Claudia Eisinger) und Leon Pawlak (Sebastian Hülk) beobachten einen dubiosen Vorfall. (hub/spot)

SpotOn News | 07.03.2024, 06:01 Uhr

Im "Masuren-Krimi" (Das Erste) endet ein Familienstreit für eine Seniorin tödlich. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) ist die Schauspielerin Liz Hurley zu Gast. Außerdem sorgt sich der "Bergdoktor" (ZDF) um eine Frau, die gerade Zwillinge geboren hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Masuren-Krimi: Die verlorene Tochter, Krimi

Als Babys in den Wirren des Zweiten Weltkriegs getrennt, jetzt beim Wiedersehen in Masuren vereint: Die 78-jährige Agnieszka Witczak (Katharina Schumacher) freut sich, ihre ein Jahr ältere Schwester Eleonor Seifert (Bożena Baranowska) aus Deutschland endlich kennenzulernen! Den Schmerz, den Großteil ihres Lebens ohne die Familie verbracht zu haben, kann sie jedoch nicht beiseiteschieben. So endet das Fest mit einem Streit. Als Agnieszka am nächsten Tag erdrosselt aufgefunden wird, setzen Kriminaltechnikerin Dr. Viktoria Wex (Claudia Eisinger), Dorfpolizist Leon Pawlak (Sebastian Hülk) und Kommissarin Zofia Kowalska (Karolina Lodyga) bei den Angehörigen an.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

Viva España – auf nach Teneriffa! Die Models ziehen in ihre Model-Hacienda auf Teneriffa ein. Dort angekommen erwartet sie das Self-Timer-Shooting unter dem Motto "Sei du selbst", bei dem die Models zwei Fotos mit dem Selbstauslöser von sich machen können. Außerdem ein Gruppen-Ocean-Shooting mit individuell gestylter und geschneiderter Kleidung an der Küste Teneriffas – fotografiert von Heidi Klum höchstpersönlich. Als Gastjurorin ist Schauspielerin und Model Liz Hurley dabei.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Über den Schatten, Familienserie

Karla (Sarah Mahita) und Markus Jenner (Nicolas Wolf) freuen sich über die Geburt ihrer Zwillinge. Doch Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) sorgt sich um Karla, die eine gefährliche Gerinnungsstörung zu haben scheint. Ihr sich verschlechternder Gesundheitszustand erschüttert auch Fabian Marx (Hannes Schmid), den besten Freund des Paares. Martin muss Karla zudem eine weitere Nachricht überbringen, die Auswirkungen auf ihr weiteres Leben und die gemeinsame Freundschaft der drei haben wird.

20:15 Uhr, Sat.1, The Floor, Show

Weise wählen, schnell antworten und richtig abliefern: 100 Kandidaten treten auf einem riesigen LED-Boden im Quiz gegeneinander an. Jedes Quadrat auf dem Feld steht für ein Wissensgebiet. Wer das jeweilige Duell gewinnt, übernimmt alle Felder seines Gegners. Wer verliert, verlässt das Spiel. Es gilt, taktisch zu spielen und immer mehr Boden zu gewinnen. Der Sieger gewinnt den Hauptpreis von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Quizabend.

20:15 Uhr, Tele 5, Snakes on a Plane, Schlangenschocker

FBI-Agent Flynn (Samuel L. Jackson) ist schon lange hinter dem berüchtigten Gangsterboss Eddie Kim (Byron Lawson) her. Als er einen Kronzeugen von Hawaii nach Los Angeles bringen muss, befindet sich an Bord des Linienflugzeugs auch ein Auftragskiller, der hunderte von Giftschlangen frei lässt, um so den Zeugen zu eliminieren. Für Flynn beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.