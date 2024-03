Der Bozen-Krimi, Mandat für Mai, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Bozen-Krimi: Geheime Bruderschaft": Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) wird von Freimaurer Massimo Lenzini (Anian Zollner, l.) feierlich in die Loge aufgenommen. (lau/spot)

SpotOn News | 21.03.2024, 06:01 Uhr

Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) ermittelt Jonas Kerschbaumer im Todesfall eines Freundes. Modelmama Heidi Klum stylt derweil bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um. Außerdem führt Matthias Opdenhövel in Sat.1 durch die Quizshow "The Floor".

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Geheime Bruderschaft, Krimi

Landbesitzer Ansgar Politani (Michele Oliveri) wird mit einer Spritze vergiftet. Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) beginnt ihre Ermittlungen bei einem Energiekonzern, dessen sämtliche Angebote Politani zuvor abgelehnt hatte. Kurz darauf kommt Jonas Kerschbaumers (Gabriel Raab) Freund Claudio (Paul Triller) aus der Loge "Treue Brüder" bei einem dramatischen Hubschrauberabsturz ums Leben. Nun gerät neben dem Konzern auch die Freimauerloge, der Jonas als "Suchender" beitreten möchte, in den Fokus der Ermittlungen.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

Bei "Germany's next Topmodel" steht in dieser Woche die beliebte Umstyling-Folge an. Ziel ist eine Verwandlung der Models, die so individuell ist wie ihre Persönlichkeiten. Im Anschluss geht es dann zum Laufsteg-Auftritt im futuristischen Auditorio de Tenerife – eine echte Herausforderung mit Stil – und vor allem ziemlich vielen Stufen. Im Fashion-Showdown zeigen die Models in Kreationen von Kaviar Gauche und Baldessarini ihr Können. Doch am Ende zählt nur der Eindruck bei Heidi und Jourdan Dunn.

20:15 Uhr, ZDF, Mandat für Mai: Vogtland, Anwaltsserie

Ein tragischer Fall verschlägt die Berliner Anwältin Mai Gardner (Julia Hartmann) ins Vogtland: Sie vertritt eine Firma, von deren Windrad ein weggeschleudertes Stück Eis ein Kind getötet hat. Die Eltern Matthias (Timo Fakhravar) und Linda (Bea Brocks) wollen Gerechtigkeit, Bürgermeisterin Heike (Birge Schade) versucht derweil, die Wogen zu glätten. Die Anwältin beschließt, fürs Erste im Vogtland zu bleiben, und findet Unterschlupf beim tschechischen "Gastarbeiter" Jaro (Robert Besta).

20:15 Uhr, Sat.1, The Floor, Quizshow

Weise wählen, schnell antworten und richtig abliefern: 100 Kandidaten treten auf einem riesigen LED-Boden im Quiz gegeneinander an. Jedes Quadrat auf dem Feld steht für ein Wissensgebiet. Wer das jeweilige Duell gewinnt, übernimmt alle Felder seines Gegners. Wer verliert, verlässt das Spiel. Es gilt, taktisch zu spielen und immer mehr Boden zu gewinnen. Der Sieger gewinnt den Hauptpreis von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Quizabend.

Video News

20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile., Actionfilm

Eigentlich wollte Dom (Vin Diesel) ein neues Leben mit Letty (Michelle Rodriguez) beginnen. Doch seine Verfolger gönnen ihm einfach keine Ruhe. Um Letty zu schützen, verlässt er seine große Liebe. Kurze Zeit später wird diese jedoch in Los Angeles ermordet. Dom schwört auf Rache. Dafür benötigt er die Hilfe seines Freundes und Rivalen Brian O'Conner (Paul Walker). Gemeinsam wollen sie den skrupellosen Drogenbaron Arturo Barga (John Ortiz) zur Strecke bringen, der auch Letty auf dem Gewissen hat.