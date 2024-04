Lost in Fuseta, Mandat für Mai, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Spur der Schatten": Isadora (Iris Cayatte, l.), Lost (Jan Krauter, 2. v. l.), Carlos (Daniel Christensen, 2. v. r.) und Graciana (Eva Meckbach, r.) machen im Brunnen eine schreckliche Entdeckung. (hub/spot)

SpotOn News | 04.04.2024, 06:01 Uhr

In "Lost in Fuseta" (Das Erste) sucht der hochintelligente Ermittler Leander Lost einen Entführer. Die Anwältin Mai (ZDF) hat es mit einem Mann zu tun, der Verkehrsschilder stiehlt. Für die Kandidatinnen bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) geht es nach Los Angeles.

20:15 Uhr, Das Erste, Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal: Spur der Schatten (1), Krimi

Der deutsche Europol-Kommissar Leander Lost (Jan Krauter) ist nun Teil der Policia Judicária von Fuseta. Als seine Kollegin Teresa (Carlota Crespo) plötzlich verschwindet, drängt er die neue Chefin (Lúcia Moniz) dazu, mit aller Kraft nach ihr zu suchen. Die Hinweise deuten auf eine Entführung hin, und Losts statistisches Wissen lässt nichts Gutes ahnen. Die Zeit drängt, Teresa lebend zu finden. Videomaterial aus einem Parkhaus führt zu einem Verdächtigen, der ein Auto unter falschem Namen gemietet hat. Doch die Entführung von Teresa ist erst der Anfang eines größeren Rätsels.

Video News

20:15 Uhr, ZDF, Mandat für Mai: Zweifel, Anwaltsserie

Kaleb (Jashan Gupta) beobachtet einen Mann, der ein Stoppschild stiehlt. Dieser Eigenbrötler, Lutzies Vater (Jörn Hentschel), sammelt gestohlene Verkehrsschilder – Mai (Julia Hartmann) muss handeln. Für Lutzie (Meta Luis) ist ihr Vater seit dem Tod seiner Frau nur traurig, doch Mai vermutet mehr dahinter. Droht Lutzie Gefahr? Und auch Bo (Kai Schumann) nähert sich Mai, was weitere Probleme verspricht.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

Nach dem Casting-Marathon in Frankfurt heißt es für die Models: Bye, bye Deutschland, Hallo Los Angeles! Dort erwartet sie ein Catwalk im Rose Bowl Stadium, umgeben von Footballspielern. Die Mission: Cool bleiben und die Looks von Christian Cowan präsentieren.

20:15 Uhr, Sat.1, The Floor, Quizshow

100 Kandidaten treten auf einem riesigen LED-Boden im Quiz gegeneinander an. Jedes Feld steht für ein Wissensgebiet. Wer das Duell gewinnt, übernimmt die Felder seines Gegners, wer verliert, scheidet aus. Es gilt, taktisch zu spielen und den Hauptpreis von 100.000 Euro zu gewinnen. Matthias Opdenhövel moderiert.

20:15 Uhr, Tele 5, Helden der Nacht – We Own the Night, Gangsterdrama

Bobby Green (Joaquin Phoenix), Manager eines Nachtclubs in New York, lebt ein ausschweifendes Leben. Er träumt davon, seinen eigenen Club zu besitzen, obwohl er weiß, dass die Russen-Mafia den Club für Drogengeschäfte nutzt. Als sein Bruder Joseph (Mark Wahlberg), ein Polizist, Ziel eines Mordanschlags wird, muss Bobby entscheiden, auf welcher Seite er steht: auf der Seite seines Vaters und Bruders oder auf der Seite der Mafia.