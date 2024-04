Lena Lorenz, Charité, GNTM, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Lena Lorenz: Vertauscht": Lena Lorenz (Judith Hoersch, M.) hilft dem Ehepaar Annika (Teresa Rizos) und Raffael Vollmer (Max Rothbart). (hub/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 06:00 Uhr

Die Hebamme Lena Lorenz (ZDF) zweifelt an der Elternschaft eines Paares. Bei "Germany's Next Topmodel" (ProSieben) müssen die Kandidatinnen ihr erstes Interview meistern. In "Das große Allgemeinwissensquiz" (Sat.1) stehen 50.000 Euro auf dem Spiel.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Vertauscht, Heimatdrama

Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) freut sich mit Annika (Teresa Rizos) und Raffael Vollmer (Max Rothbart) über den kleinen Juri. Das Familienglück scheint perfekt, doch dann stößt Lena auf eine Irritation bei Juris Blutgruppe. Kann es sein, dass Raffael nicht der leibliche Vater ist? Annika ist verärgert, als sie von Lena darauf angesprochen wird. Doch ein Gentest bringt eine weitaus schlimmere Wahrheit ans Licht: Beide sind nicht Juris biologische Eltern. Werden sie ihr Kind verlieren?

20:15 Uhr, Das Erste, Charité: Heilung, Historiendramaserie

Ein Mann mit Leberkarzinom im Endstadium wird auf einer rollenden Trage in die Notaufnahme der Charité gebracht. Es ist Nils (Jan-Gregor Kremp) – Marals (Sesede Terziyan) Ziehvater. Davon nichts ahnend erwacht Maral nach ihrem lebensgefährlichen Selbstversuch auf der Intensivstation und Dylan (Moritz Führmann) erklärt ihr freudig: Ihr Ansatz war richtig! Das Paläo-Bakterium wirkt – in der richtigen Dosierung – heilend! Maral und Dylan behandeln Piet (Terence Schweizer), und tatsächlich, auch bei ihm schlägt die komplett neue Behandlung an, Heilversuch geglückt!

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

Sat.1 Newstime-Sprecherin und Journalistin Claudia von Brauchitsch checkt, wie sich die Models bei ihrem ersten Interview schlagen. Wer bleibt souverän? Doch es gibt ein kleines Geheimnis: Designer Kilian Kerner schaut heimlich zu, denn er ist mit einer ganz bestimmten Mission nach L.A. gekommen. Aber pssst, das erfahren die Models erst später. Der Designer schult die Models im Runway-Walk und beurteilt heimlich ihre Kreativität beim "Tiny-Tokio"-Fotoshooting.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Allgemeinwissensquiz, Show

Straßenreporter Fabian Köster spricht in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen an. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz". Bei Jörg Pilawa im Studio fordern sich die Kandidaten dann gegenseitig heraus und können in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen. Wer kann mit einer guten Allgemeinbildung punkten und wer geht am Ende leer aus?

20:15 Uhr, Tele 5, Enemies – Welcome To the Punch, Actionthriller

Der junge Polizist Max Lewinsky (James McAvoy) hat noch eine Rechnung offen: Vor Jahren entkam ihm der Gangster Jacob Sternwood (Mark Strong) und flüchtete sich ins sichere Ausland. Als dessen Sohn Ruan bei einem Raubüberfall angeschossen wird und in die Hände der Polizei fällt, kehrt Jacob nach London zurück, um ihm aus der Klemme zu helfen. Sofort wittert Lewinsky seine zweite Chance, Sternwood zu schnappen und seiner gerechten Strafe zu überführen. Doch dann werden die Karten neu gemischt – Lewinsky und Sternwood müssen feststellen, dass sie Teil eines großen Komplotts sind. Auf der Spur des gemeinsamen Feindes sehen sich die beiden Widersacher gezwungen, Hand in Hand zu arbeiten.