Blind ermittelt, Lena Lorenz, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Blind ermittelt: Tod im Kaffeehaus": Alexander Haller (Philipp Hochmair) wartet, während Luna (Chiara Bauer-Mitterlehner, r.) den Inhalt des Schließfachs ihres verstorbenen Vaters duchsieht. (hub/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 06:00 Uhr

In "Blind ermittelt" (Das Erste) versucht Sonderermittler Haller, den letzten Wunsch eines sterbenden Freundes zu erfüllen. In "Germany's next Topmodel" (ProSieben) geht es für die Kandidatinnen zum Laufstegtraining.

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt: Tod im Kaffeehaus, Krimi

Sonderermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) eilt in die Notaufnahme: Sein früherer Partner und Freund Martin Scherf (Michael Menzel), vor kurzem aus der Haftstrafe für den Mord an seiner Freundin entlassen, liegt angeschossen im Sterben. Mit letzter Kraft bittet er darum, eine Unbekannte zu schützen, die Haller erst noch finden muss. Um zu klären, was dem Ex-Polizisten zum Verhängnis wurde, taucht Haller in den alten Fall ein, den er seinerzeit wegen Befangenheit abgegeben hatte. Von dem damaligen Ermittlungsleiter Bollinger (Martin Brambach) erfährt er von Zweifeln an Martins Geständnis. Was ist damals wirklich passiert?

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Das Leben ist jetzt, Heimatdrama

Ina (Anna Werner Friedmann) und Felipe Fromme (Ugur Kaya) freuen sich auf ihr erstes Kind. Als Ina einen Knoten in ihrer Brust ertastet, wendet sie sich an ihre Hebamme Lena Lorenz. Mit dem Befund bricht eine Welt zusammen. Inas Krebsdiagnose erfolgt im zweiten Trimester ihrer Schwangerschaft, somit könnte eine Chemotherapie begonnen werden – der Fötus wäre ausreichend geschützt. Ina hat kaum Zeit, sich in der Situation zurechtzufinden. Kann Lena ihr wieder Lebensmut vermitteln?

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

Laufen will gelernt sein – und heute üben die Models mit Laufstegtrainer Micky Kurz. Außerdem mit dabei: die internationalen Designer Kevin Germanier, Ashton Michael und Esther Perbandt, die hohe Ansprüche an die Models haben. Alles geben lohnt sich, denn am Elimination-Tag steht nicht nur eine Fashion Show an, sondern gleich drei! Und jeder will in den coolen Outfits glänzen. Dabei gilt es, Heidi und die drei Designer zu überzeugen. Wer meistert die Herausforderung?

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Allgemeinwissensquiz, Show

Straßenreporter Fabian Köster spricht in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen an. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz". Bei Jörg Pilawa im Studio fordern sich die Kandidaten dann gegenseitig heraus und können in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen. Wer kann mit einer guten Allgemeinbildung punkten und wer geht am Ende leer aus?

20:15 Uhr, VOX, Pets 2, Animationsfilm

Die Fortsetzung von Max und seinen tierischen Freunden: Jack Russell Terrier Max reist mit seinen Besitzern aufs Land, wo er sich von seinem Juckreiz erholen soll. Auf dem Bauernhof, auf dem sie wohnen, trifft er auf den Hofhund Rooster, einem Welsh Sheepdog. Als Schafe verschwinden, begleitet Max Rooster bei der Suche nach den Tieren. Dabei begegnen sie Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen.