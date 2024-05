Zürich-Krimi, GNTM, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Zürich-Krimi": Borchert (Christian Kohlund) muss seine Kollegin Regula (Susi Banzhaf) verteidigen. (hub/spot)

SpotOn News | 30.05.2024, 06:01 Uhr

Im "Zürich-Krimi" (Das Erste) gerät eine gute Freundin von Anwalt Borchert unter Mordverdacht. Das ZDF zeigt den Talk "Wie geht's Europa? Der große Kandidatencheck". Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht das große Cover-Shooting an.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit, Krimi

Borchert (Christian Kohlund) und seine Kanzleichefin Dominique (Ina Paule Klink) wissen wenig über das Vorleben von Regula Gabrielli (Susi Banzhaf). Jugendsünden ihrer hochgeschätzten Anwaltsgehilfin kommen ans Licht, als diese in einen Mordfall gerät. Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) verdächtigt Regula, ihre Jugendliebe Eric (Sönke Möhring), der vor kurzem in einen Bankraub mit erschossener Sicherheitsbeamtin verwickelt war, erstochen zu haben. Dass sie den Ermittler zunächst anlügt, macht alles noch schlimmer.

20:15 Uhr, ZDF, Wie geht's Europa? Der große Kandidatencheck, Politdiskussion

Acht Kandidatinnen und Kandidaten, acht unterschiedliche politische Konzepte zur Europawahl 2024. Zu Gast sind Manfred Weber von der Union, die Sozialdemokratin Katarina Barley, die Grüne Spitzenkandidatin Terry Reintke, von den Liberalen Agnes Strack-Zimmermann, Martin Schirdewan von den Linken, von der CDU Hildegard Bentele, Fabio de Masi als Spitzenkandidat des BSW und Maximilian Krah von der AfD. Sie alle werden sich den Fragen des Moderatorenteams Dunja Hayali und Mitri Sirin und den Fragen des geladenen Studiopublikums stellen.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Musik-Quiz

Das Musik-Quiz feiert nach knapp 25 Jahren sein Comeback mit Original-Moderator Matthias Opdenhövel. Es wird bunt. Es wird laut. Es wird eine Party. Drei Promi-Duos hören ganz genau hin: Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer errät die meisten Songs im Schnelldurchlauf und wer anhand nur eines einzigen Instruments? Am Ende gewinnt jemand aus dem Zuschauerblock des Sieger-Duos bis zu 25.000 Euro.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

Endlich ist es so weit – das große Cover-Shooting steht an! Und jeder will auf die Harper's Bazaar. Deswegen heißt es Gas geben beim wohl wichtigsten Shooting der Staffel. Wer hat das Zeug zum Cover-Star? Beim aufregenden Action Walk heißt es für die Models: Nerven bewahren und nicht nach unten schauen! Denn der Laufsteg ist in schwindelnder Höhe. Wer will hoch hinaus und überzeugt Heidi Klum?

20:15 Uhr, kabel eins, Planet der Affen: Revolution, Sci-Fi-Drama

Zehn Jahre nachdem die Menschheit durch ein Virus dezimiert wurde, leben die hochintelligenten Affen unter der Führung von Caesar (Andy Serkis) in einer riesigen Kolonie bei San Francisco. Es kommt zu einem ersten blutigen Zusammentreffen mit Menschen, als eine Expeditionsgruppe unter der Leitung des Ingenieurs Malcolm (Jason Clarke) ein altes Wasserkraftwerk auf dem Territorium der Affen in Betrieb nehmen will. Caesar lässt sie gewähren, um einen Krieg zu vermeiden, aber seine rechte Hand Koba (Toby Kebbell), der von Menschen gequält wurde, stachelt seine Artgenossen zum Kampf an.