Bozen-Krimi, Skyscraper, Fußball-EM TV-Tipps am Donnerstag

"Der Bozen-Krimi": Sonja Schwarz (Chiara Schoras, l.) und Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) auf der Suche nach Hinweisen. (che/spot)

SpotOn News | 19.06.2024, 20:22 Uhr

"Der Bozen-Krimi" (Das Erste) führt Kommissarin Schwarz in familiäre Verwicklungen. Bei der EM steht derweil das Duell Spanien - Italien (ZDF) auf dem Spielplan. "Darüber staunt die Welt" (ProSieben) zeigt Clips aus dem Netz.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Weichende Erben, Krimi

Beim morgendlichen Joggen entdeckt Sonja Schwarz (Chiara Schoras) die Leiche von Therese Pfister (Hanna Binder) in einem Bewässerungskanal. Therese stammt aus einer Obstbauerndynastie. Ertrinken wird von Anfang an ausgeschlossen. Urban Mazur (Saro Emirze), der die Tote zuerst fand und floh, steht unter Verdacht. Zusammen mit Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) untersucht Sonja die familiären Verbindungen des Opfers.

21:00 Uhr, ZDF, Vorrunde, Gruppe B: Spanien – Italien, Fußball-EM

In der Gruppe B kommt es am zweiten Spieltag zum Duell zweier Fußballschwergewichte. In Gelsenkirchen trifft die Auswahl Spaniens auf den amtierenden Europameister Italien. Beide Teams haben ihre Auftaktbegegnungen gewinnen können. Der Sieger dieser Partie hat daher beste Chancen auf den Gruppensieg.

20:15 Uhr, VOX, Skyscraper, Actionfilm

Als der frühere FBI-Einsatzleiter Will Sawyer (Dwayne Johnson) seine neue Position als Sicherheitschef im höchsten Wolkenkratzer der Welt übernimmt, hat er keine Vorstellung davon, dass bald das Leben seiner Familie auf dem Spiel stehen wird. Ein verheerendes Feuer bricht im 96. Stock des Gebäudes aus und hunderte Menschen sind gefangen – darunter auch Sawyers Frau und Kinder. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt, in dem Sawyer nicht nur zahlreiche Leben retten, sondern auch die Verantwortlichen für den Brand zur Strecke bringen muss.

20:15 Uhr, ProSieben, Darüber staunt die Welt, Clipshow

"Darüber staunt die Welt" zeigt faszinierende und außergewöhnliche Szenen aus dem Internet. Die gezeigten Momente sind teilweise sorgfältig inszeniert, teilweise zufällig entstanden. Einige Beteiligte kommentieren die Ereignisse persönlich: Diesmal stehen die Kleinsten im Fokus, darunter ein dreijähriger DJ und Schüler, die ihr Klassenzimmer in ein Chaos verwandeln.

20:15 Uhr, kabel eins, Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur, Doku-Reihe

Urlaub sollte die schönste Zeit des Jahres sein, doch der Spaß endet schnell, wenn man das Gefühl hat, abgezockt zu werden. Viele Einheimische versuchen, leichtgläubige Touristen auszunutzen. Peter Giesel macht den Test und gibt sich an beliebten Urlaubsorten der Deutschen absichtlich naiv, um herauszufinden, ob man ihn betrügen will. Ziel ist es, zukünftige Urlauber zu warnen.