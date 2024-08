Der Usedom-Krimi, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise": Karin Lossow (Katrin Sass) und Dr. Brunner (Max Hopp). (hub/spot)

SpotOn News | 22.08.2024, 06:01 Uhr

Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) verschwindet eine Frau spurlos. In "Wuff - Folge dem Hund" (ZDF) greifen Vierbeiner ins Leben ihrer Besitzer ein. Bei "99 - Wer schlägt sie alle?" (Sat.1) spielen 100 Kandidaten um 99.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise, Krimi

Polizeiobermeister Holm Brendel (Rainer Sellien) verfolgt die Spur des berühmten schwedischen Krimiautors Arvid Johansson in Ystad. Die ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) begleitet Holm bei dieser privaten Reise. Auf der Rückfahrt nach Usedom begegnet sie auf der Fähre Dana Driest (Karolina Gorczyca), die ursprünglich aus Polen stammt. Dana hat ein auffälliges Hämatom an ihrer Wange. Ist sie Opfer häuslicher Gewalt? Am nächsten Tag sieht Karin, wie Danas Mann Jochen (Steven Scharf) mit seinem SUV die Fähre verlässt – von Dana fehlt jedoch jede Spur.

20:15 Uhr, ZDF, Wuff – Folge dem Hund, Komödie

Als Ellas (Emily Cox) Freund sie verlässt, legt sie sich einen Hund zu, durch den sie unerwartet einen neuen Mann kennenlernt. Ceciles Hund sorgt für Harmonie in ihrer Ehe. Hundetrainerin Silke (Marie Burchard) beeindruckt einen neuen Kursteilnehmer mit ihrem Geschick im Umgang mit den Tieren. Katzenliebhaberin Lulu (Maite Kelly) steht hingegen vor einer Herausforderung: Der Mann, für den sie schwärmt, bevorzugt Hunde als Haustiere.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 – Wer schlägt sie alle?, Spielshow

Ein Kandidat gewinnt, 99 scheiden aus: In "99 – Wer schlägt sie alle?" treten 100 Teilnehmer gegeneinander an, um 99.000 Euro zu gewinnen. Gesucht wird das beste Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nie als Letzte:r abzuschneiden, kann im finalen 99. Spiel um die 99.000 Euro kämpfen. Um dorthin zu gelangen, müssen die Teilnehmer eine Kombination aus Geschicklichkeit, Sportlichkeit und Klugheit beweisen.

20:15 Uhr, VOX, Bad Moms, Komödie

Die ständig überlastete Amy (Mila Kunis) stellt ihre Familie und ihren Job täglich über alles. Doch als sie herausfindet, dass ihr Mann sie betrügt, beschließt die 32-Jährige, ihr Leben radikal zu verändern. Sie verabschiedet sich von den bisherigen Regeln und setzt ihren untreuen Ehemann vor die Tür. Gemeinsam mit zwei Leidensgenossinnen stürzt sie sich ins Partyleben. Diese neu gewonnene Freiheit bleibt der spießigen Gwendolyn (Christina Applegate) nicht verborgen, die daraufhin eine Intrige schmiedet. Der "Kampf der Mütter" kann beginnen.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Datingshow

Acht Nerds treffen auf acht Beautys: Wer taucht vollständig in die Welt des anderen ein? Die Beauty-Nerd-Paare treten auf Koh Samui (Thailand) gegeneinander an. Nur wer echten Teamgeist zeigt, kann das Siegertreppchen erreichen: Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander? Welches Paar meistert die lustigen Herausforderungen und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?