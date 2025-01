Die Chefin, Venom, ... TV-Tipps am Freitag

"Die Chefin: Grenzgänger": Rettungsstellenleiter Sebastian Weber (Stephan Luca) war nicht nur der Chef des Mordopfers, er ist auch mit der Kollegin Martina Jessing (Anna Brüggemann) verlobt. (hub/spot)

SpotOn News | 31.01.2025, 06:00 Uhr

Die "Chefin" (ZDF) sucht den Mörder eines Rettungssanitäters. Der Reporter Eddie Brock verschmilzt mit einem Alien zum Monster "Venom" (ProSieben). In "Eine Liebe später" (Das Erste) lässt sich eine Witwe auf einen Lebenskünstler ein.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Grenzgänger, Krimiserie

Wurde ein Rettungssanitäter wegen seines Vlogs, in dem er Gaffer bei Einsätzen kritisierte, ermordet, oder steckt er tiefer im Drogenmilieu, als es zunächst scheint? Vera Lanz (Katharina Böhm) ermittelt und stößt auf fehlende Propofol-Dosen, die Lorenz Dengler (Frederik Bott) mit Drogengeschäften in Verbindung bringen könnten. Eine weitere Spur führt zu Überweisungen eines Meditationszentrums, das von Sophia May geleitet wird. Werden bei deren sogenannten Lichtreisen ebenfalls Drogen eingesetzt, und könnte Dengler der Dealer gewesen sein?

20:15 Uhr, ProSieben, Venom, Comicaction

Eddie Brock (Tom Hardy), ein Journalist, deckt die gefährlichen Pläne von Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed) auf. Dieser experimentiert, um Menschen mit einer außerirdischen Lebensform zu verbinden. Doch die fremden Symbionten haben eigene, zerstörerische Absichten. Als Eddie mit einem dieser Wesen, Venom, verschmilzt, wird den beiden klar, dass sie zusammenarbeiten müssen, um Drake zu stoppen.

20:15 Uhr, Das Erste, Eine Liebe später, Drama

Julika (Lucie Heinze), eine junge Physiotherapeutin und Mutter von zwei kleinen Kindern, ist seit dem tödlichen Unfall ihres Mannes Michi vor zwei Jahren verwitwet. Sie trauert immer noch um ihn und spricht ihm regelmäßig Nachrichten auf die Mailbox. Doch ihr Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als sie sich auf eine Affäre mit Konstantin (Golo Euler), einem lockeren Fahrradstadtführer, einlässt. Ihr Alltag wird plötzlich leichter, aufregender und voller Magie. Doch bleibt die Frage: Ist es wahre Liebe?

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Fischauge mit Maden-Topping gefällig? Oder vielleicht eine leckere Wasserspinne? Wenn den Stars im Dschungel der Hunger vergeht, startet die Unterhaltung für die Zuschauerinnen und Zuschauer erst so richtig! Zwölf Stars stellen sich im australischen Dschungel spektakulären Prüfungen. Am Schluss winkt der begehrte Titel des Dschungelkönigs. Wer wird sich dieses Jahr die Dschungelkrone aufsetzen können?

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Faule Eier, Krimiserie

Die renommierte Tierärztin Rosa Leupold (Alev Irmak) scheint sich das Leben genommen zu haben. Doch die Umstände ihres Todes deuten darauf hin, dass es kein Selbstmord war. Die Ermittler stoßen auf eine Reihe skurriler Verdächtiger: einen wütenden Veterinär, der mit faulen Eiern um sich wirft, einen Pfarrer, der mit seiner verbotenen Liebe kämpft, eine geschickte Witwe mit ruhigen Händen und eine Sammlung ausgestopfter Tiere.