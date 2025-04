Stars Erster ‚Dennis the Menace‘-Star Jay North stirbt im Alter von 73 Jahren

Jay North - 1999 - Dennis the Menace -Every Picture Tells A Story event - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2025, 11:00 Uhr

Jay North ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Der ehemalige Kinderstar wurde 1959 in der Titelrolle der TV-Serie ‚Dennis, Geschichten eines Lausbuben‘ berühmt und war bis in die späten 1980er-Jahre in verschiedenen Rollen auf der Leinwand zu sehen. Nun verstarb der Star am Sonntag (6. April) an den Folgen einer Krebserkrankung.

In einem auf Facebook geteilten Beitrag, der im Namen von Jeannie Russell (74) – die Margaret in ‚Dennis the Menace‘ spielte – geschrieben wurde, hieß es: „Jeanne Russell hat uns gerade mit schrecklich traurigen, aber nicht unerwarteten Neuigkeiten angerufen. Unser lieber Freund JAY NORTH kämpfte seit einigen Jahren gegen Krebs und heute Morgen um 12 Uhr EST ist Jay friedlich zu Hause verstorben.“

Nach seinem Aufstieg zum Ruhm trat Jay, der seine Frau Cindy Hackney und seine drei Stieftöchter hinterlässt, in Sendungen wie ‚My Three Sons‘ und ‚The Lucy Show‘ auf. Er war auch in ‚Here Comes the Grump‘ zu sehen und sprach eine Zeit lang die Figur des Bamm-Bamm Rubble in ‚The Flintstones‘, zog sich aber ganz von der Schauspielerei zurück, nachdem dramatischere Rollen ausblieben.

1990 erfuhr er, dass sich sein ehemaliger Kinderstar-Kollege Paul Petersen das Leben genommen hatte, also machte er eine Therapie wegen des Missbrauchs, den er als Kind in Hollywood erlitten hatte, und trat der Organisation A Minor Consideration bei. Drei Jahre später weckte die Veröffentlichung des Films ‚Dennis the Menace‘ das Interesse der Medien an dem, was aus Jay geworden war, und er sprach schließlich offen über die Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war. In dem Beitrag heißt es weiter: „Wie viele seiner Fans wissen, hatte er eine schwierige Reise in Hollywood und danach… Aber er ließ es nicht zu, dass es sein Leben bestimmte. Er hatte ein Herz so groß wie ein Berg, liebte seine Freunde zutiefst. Er rief uns oft an und beendete jedes Gespräch mit ‚Ich liebe dich von ganzem Herzen‘. Und wir liebten ihn mit all unseren Lieben.“