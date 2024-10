Mordsschwestern, TVOG, ... TV-Tipps am Freitag

"Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache": Wer versteckt sich unter dem Teufelshelm? (hub/spot)

SpotOn News | 25.10.2024, 06:21 Uhr

Die "Mordsschwestern" (ZDF) ermitteln nach einem Mord in der Motocross-Szene. Bei "The Voice of Germany" (Sat.1) starten die Battles. In "Thor - The Dark Kingdom" (ProSieben) muss sich der Donnergott mit dem Fiesling Loki verbünden.

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache: Das Chamäleon, Krimiserie

Ein Streit auf einem Friedhof endet tödlich für den vorbestraften Freddy Ahrens (Daniel Klein). Viktoria (Lena Dörrie) folgt dem Hinweis einer älteren Frau, die behauptet, zur Tatzeit dem Teufel begegnet zu sein. Während Viktoria und Sami (Tamer Trasoglu) Nachforschungen in der Motocross-Szene anstellen, in der Freddy aktiv war, suchen Feli (Caroline Hanke) und Dusi (Claudiu Mark Draghici) nach der Mordwaffe. Ihr einziger Hinweis: eine Baumwollfaser, die in der tödlichen Wunde gefunden wurde.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow

Die Battles bei "The Voice Of Germany" gehen los! Welches Talent kann sich im direkten Duell durchsetzen und den eigenen Coach am meisten beeindrucken? Welche Duett-Partner schaffen es, gemeinsam eine herausragende Performance abzuliefern? Und wird es möglicherweise dazu kommen, dass alle Teilnehmer eines Battles in die nächste Runde, die Team-Fights, einziehen, wodurch ein anderes Battle-Team die Show verlassen muss?

20:15 Uhr, ProSieben, Thor – The Dark Kingdom, Superheldenaction

Jahre nachdem die Truppen Asgards Malekith und seine dunklen Elfen besiegt haben, findet die Astrophysikerin Jane Foster (Natalie Portman) durch einen Zufall eine geheimnisvolle Substanz – die Energiequelle der Elfen. Diese nimmt plötzlich Besitz von ihr. Thor (Chris Hemsworth) bringt sie daraufhin nach Asgard, um ihr zu helfen. Doch Malekith (Christopher Eccleston), der Anführer der dunklen Elfen, ist ebenfalls hinter Jane her, um die mächtigen Kräfte der Energiequelle zu nutzen, um Asgard zu vernichten und die Herrschaft über das Universum zu übernehmen.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow

In der zweiten Vorrunde treten rund 40 Ninjas an. Von ihnen erreichen 13 das Halbfinale, ebenso die zwei besten Frauen, falls sich unter den besten 13 keine Frau befindet. Außerdem qualifizieren sich alle Teilnehmer, die die Mega-Wand 2.0 bezwingen, zusätzlich zum Halbfinalticket für eine Geldprämie von 5.000 Euro.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Geister, Krimiserie

Das Medium Isa Salem (Anja Antonowicz) wird während einer Séance im Haus der Familie Baronka auf mysteriöse Weise ermordet. Hat sie den Zorn böser Geister auf sich gezogen? Mia Baronka (Marie Fischer), deren Familie in der Villa ums Leben kam, ist davon überzeugt. Doch schon bald deckt das Ermittlerteam auf, dass der Spuk inszeniert war. Wer hatte ein Interesse daran, Mia in den Wahnsinn zu treiben? Und warum musste Isa sterben?