SpotOn News | 20.12.2024, 06:01 Uhr

RTL läutet mit "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" die Feiertage ein. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird ein Profi-Ruderer ermordet. In "Charlie und die Schokoladenfabrik" (RTLzwei) öffnet Willy Wonka die Türen zu seinem Süßigkeiten-Imperium.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance – Die große Weihnachtsshow, Tanzshow

Festliche Stimmung trifft auf spektakuläre Tanzduelle: Bei "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow" treten sechs beliebte Prominente vergangener Staffeln zusammen mit ihren Profitänzer:innen in weihnachtlicher Atmosphäre gegeneinander an. Durch den Abend führen Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. In der Jury sitzen Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Zwischen Lichterglanz und Adventsdekoration wird entschieden, wer der "Christmas Dancing Star 2024" wird.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Aus dem Takt, Krimiserie

Die Streifenpolizisten Carlotta Heffler (Lea Zoë Voss) und Tom Landwehr (Wolf Danny Homann) werden zu einem Einsatz im Köpenicker Ruderverein gerufen, wo laute Musik für Beschwerden sorgt. Vor Ort machen sie eine schockierende Entdeckung: Der Olympiakandidat Maurice Krämer (Lennart Betzgen) liegt tot unter einer Langhantel. Dr. Schäfer (Anne Müller) erkennt schnell, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelt. Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) nehmen die Ermittlungen im Umfeld des Vereins auf.

20:15 Uhr, RTLzwei, Charlie und die Schokoladenfabrik, Fantasy-Satire

Der junge Charlie Bucket (Freddie Highmore) träumt davon, einmal die berühmte Schokoladenfabrik des ungewöhnlichen Unternehmers Willy Wonka (Johnny Depp) zu besuchen. Als Willy Wonka fünf goldene Eintrittskarten für eine exklusive Führung durch die Fabrik versteckt, schöpft Charlie Hoffnung, dass sein großer Wunsch endlich in Erfüllung gehen könnte.

20:15 Uhr, Das Erste, Der kleine Lord, Melodram

Im New York des frühen 20. Jahrhunderts lebt der achtjährige Ceddie Errol (Ricky Schroder) zusammen mit seiner verwitweten Mutter (Connie Booth) unter einfachen Bedingungen. Eines Tages erfahren sie vom Earl of Dorincourt (Alec Guinness), Ceddies Großvater, der sich einst von seinem Sohn Cedric, Ceddies Vater, lossagte, weil dieser eine Amerikanerin heiratete. Nun, da alle seine Söhne verstorben sind, fordert der Earl seinen Enkel auf, nach England zu kommen, um als Erbe des Titels auf Schloss Dorincourt angemessen erzogen zu werden.

20:15 Uhr, VOX, Das Mercury Puzzle, Thriller

Der ehemalige FBI-Agent Art Jeffries (Bruce Willis) nimmt es mit einer mächtigen Sicherheitsorganisation auf, um den neunjährigen autistischen Jungen Simon Lynch (Miko Hughes) zu beschützen. Simon hat zufällig den hochgeheimen und angeblich unknackbaren US-Militärcode "Mercury" entschlüsselt und damit dessen Sicherheit gefährdet. Diese Entdeckung bringt ihn ins Visier der Feinde der USA und der Spezialeinheit unter Leitung von Nick Kudrow (Alec Baldwin), der alles daran setzt, die Bedrohung zu beseitigen. Doch Jeffries stellt sich ihm entgegen, um Simons Leben zu retten.