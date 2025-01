Dschungelcamp, Suicide Squad, ... TV-Tipps am Freitag

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren die Show. (hub/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 06:01 Uhr

Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL) kämpfen Promis wieder um die Dschungelkrone. Auf ProSieben muss die "Suicide Squad" (ProSieben) die Welt retten und im ZDF untersucht die "Chefin" den Mord an einer True-Crime-Podcasterin.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Wieder einmal begeben sich zwölf Prominente in den australischen Dschungel, um den Titel des Dschungelkönigs zu erringen. Dabei stehen ihnen schwierige Dschungelprüfungen bevor, und sie müssen ihren Alltag ohne Luxus, Freunde und Familie bewältigen. Wer hält den Herausforderungen stand und gewinnt die Sympathien der TV-Zuschauer? Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und Jan Köppen.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Superhelden-Action

Angesichts einer extremen Gefahr für die Menschheit gibt es nur eine Lösung: Eine Gruppe der gefährlichsten Kriminellen wird zu einer Spezialeinheit gemacht, um die Welt zu retten. Die Herausforderung besteht jedoch darin, diese unberechenbaren Superschurken dazu zu bringen, die Anweisungen zu befolgen. Zum Cast zählen unter anderem Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: True Crime, Krimiserie

Was für Juli Coromines (Romina Küper) bisher nur Stoff für ihren True-Crime-Podcast war, wird zur bitteren Realität: Sie wird selbst Opfer eines Mordes. Hat sie mit ihrem Format jemandem zu sehr zugesetzt? Vera Lanz (Katharina Böhm) untersucht den Fall, der nicht nur eine Anzeige gegen einen mutmaßlichen Stalker, Ulf Brandt (Thomas Wodianka), sondern auch alte Ermittlungen in den Fokus rückt. Abgeschnittene Haare des Opfers wecken Erinnerungen an "den Friseur". Doch wie damals beteuert Marek Michalski (Dimitri Bilov) seine Unschuld.

20:15 Uhr, Das Erste, Anna und ihr Untermieter: Plötzlich Schwiegermutter, Komödie

Anna Welsendorff (Katerina Jacob) ist eine leidenschaftliche Verfechterin der Liebe, jedoch eine Skeptikerin, wenn es um die Ehe geht. Als ihre Tochter Karin (Katharina Schlothauer) ankündigt, den Kinderarzt Jens (Golo Euler) heiraten zu wollen, ist Anna alles andere als begeistert. Doch sie ist nicht die Einzige: Auch Jens' Vater, der autoritäre Klinikleiter Horst Schulte-Bräucker (Herbert Knaup), hat Vorbehalte gegenüber der geplanten Verbindung und andere Vorstellungen von der idealen Schwiegertochter.

20:15 Uhr, arte, Dorfkrimi – Die tote Braut, Krimi

Der Bauer Charly Pieber (Michael Fuith) macht bei der Ernte seines Maisfeldes eine schockierende Entdeckung: Im Morgenlicht liegt eine tote Braut zwischen den Pflanzen. Es stellt sich heraus, dass es sich um Anna Jusic (Silvana Veit) handelt, die erst am Vortag ihre Hochzeit gefeiert hat. Doch was führte zu diesem tragischen Ende? Polizeiinspektor Sifkovits (Thomas Stipsits), genannt "Schiffi", übernimmt den Fall. Er kennt die Menschen in seinem Heimatdorf Stinatz bestens und versucht, Licht in das Dunkel dieses Verbrechens zu bringen.