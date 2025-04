Film Matt Bomer ist froh, Barbie-Rolle abgelehnt zu haben

Matt Bomer - FAMOUS - March - 2018 - Vanity Fair Oscars Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2025, 11:00 Uhr

Matt Bomer ist froh, dass er eine Rolle im ‚Barbie‘-Film abgelehnt hat, weil er so mehr Zeit hatte, sich auf ‚Maestro‘ zu konzentrieren.

Der 47-jährige Schauspieler war in Gesprächen, die Rolle des Ken in Greta Gerwigs Kinofilm zu spielen, der auf dem beliebten Kinderspielzeug basiert. Er lehnte die Rolle aber ab, die dann stattdessen an Ryan Gosling ging – und Matt hat jetzt verraten, dass er die richtige Wahl getroffen hat, weil sie es ihm ermöglichte, seine Energie auf die Rolle in Bradley Coopers Leonard-Bernstein-Biopic ‚Maestro‘ zu fokussieren.

Er erzählte ‚Business Insider‘: „Obwohl meine Rolle in ‚Maestro‘ kleiner war, war Bradley von Anfang an so kooperativ mit mir. Und es war eine so eindringliche Erfahrung, dass ich einfach aus London eingeflogen wäre, um meine Szenen [in ‚Barbie‘] sehr schnell zu drehen und dann zurück nach London zu fliegen – ich habe das Gefühl, dass ‚Maestro‘ nicht die gleiche Erfahrung für mich gewesen wäre.“ Er verriet weiter, dass die Rolle des David Oppenheim in ‚Maestro‘ eine tiefgreifende Erfahrung war und die Art und Weise, wie er als Schauspieler arbeite, völlig verändert habe. Bomer fügte hinzu: „Es hat meine Arbeitsweise verändert, wahrscheinlich für den Rest meiner Karriere beim Film. Es war eine Arbeitsweise, für die ich wirklich dankbar bin, dass ich sie kennenlernen durfte. Ich glaube, diese Erfahrung hätte ich nicht gemacht, wenn ich versucht hätte, es einfach während der Dreharbeiten zu ‚Barbie‘ reinzuquetschen.“

Matt hatte zuvor in einem Interview mit dem ‚Vanity Fair‘-Magazin über seine Erfahrungen beim Vorsprechen für ‚Barbie‘ gesprochen. Er sagte über den Prozess der Audition: „Ich habe es alleine aufgenommen, einen Haufen verschiedener Kens gespielt – und ich habe mich für alle anders gekleidet. Ich habe die Zeilen des Dialogs der anderen Person auf meinem Rekorder aufgenommen und mir dann Raum gegeben, um zu antworten.“ Ryan Gosling (43) spielte in dem Film den stereotypischen Ken und Margot Robbie (33) spielte die Haupt-Barbie. Weitere Kens wurden von Simu Liu, Chris Taylor, Tom Stourton, Rob Brydon, John Cena, Scott Evans und Ncuti Gatwa gespielt.