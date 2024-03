Großstadtförsterin, Let's Dance, ... TV-Tipps am Freitag

"Großstadtförsterin: Berliner Besonderheiten": Revierleiterin Jana Doussière (Stefanie Reinsperger) und Forstwirt Robin Precht (Eugen Knecht) besprechen sich. (hub/spot)

Im Ersten tritt die "Großstadtförsterin" (Das Erste) ihren neuen Job im Berliner Grunewald an. Bei "Let's Dance" (RTL) wagen sich wieder Promis aufs Parkett. Außerdem ermittelt der "Staatsanwalt" (ZDF), als ein junger Umweltaktivist ermordet wird.

20:15 Uhr, Das Erste, Großstadtförsterin: Berliner Besonderheiten, Familienfilm

Jana Doussière, eine junge Försterin aus den Vogesen, tritt kurzfristig eine Stelle im Forstamt Grunewald an. Als einsamkeitsliebende Person, die Schwierigkeiten im Umgang mit anderen hat, trifft sie auf die "Berliner Besonderheiten" des Großstadtwaldes. Neben unerwarteten Begegnungen mit nackten Männern, begeisterten Wildschwein-Anhängern und engagierten Naturschützern, wird sie auch mit unkonventionellen Szenen wie Sofas in Bäumen konfrontiert. Zusätzlich lernt sie den geheimnisvollen Stadtjäger und Forstmeister Robin kennen, der nicht unbedingt auf ihre Ankunft gewartet hat.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance, Tanzshow

Der "Dancing Star"-Pokal ist auf Hochglanz poliert und das Parkett frisch gebohnert – 2024 kann also wieder richtig abgetanzt werden. Und damit die 17. Staffel von "Let's Dance" ein voller Erfolg wird, sind alle Promis schon ganz heiß drauf, ihre besten Moves auszupacken. Eines steht jedenfalls jetzt schon fest: Es wird wie immer ein unvergessliches Tanz-Spektakel mit ganz viel Glamour und Leidenschaft!

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Tod eines Rebellen, Krimiserie

Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold), Hauptkommissarin Julia Schröder (Anika Baumann) und Oberkommissar Alexander Witte (Jannik Mioducki) ermitteln im Mordfall eines jungen Umweltaktivisten. Nick Seiler (Konstantin Lohnes) wurde erschlagen in einer alten Industriehalle am Rhein aufgefunden. Bei sich trug er einen Plan und zwei Schlüssel eines Wiesbadener Hotels. Lorenz Maas (Moritz Bäckerling), der junge Geschäftsführer des Hotels, gibt sich Reuther gegenüber betont ahnungslos.

20:15 Uhr, Sat.1, Kiwis große Partynacht, Action

Gute Laune garantiert, mitsingen erwünscht und tanzen ein Muss: Santiano, Loona, Christina Stürmer, Roberto Blanco, Marquess, Thomas Anders, Johnny Logan, Anna-Maria Zimmermann, Lou Bega, DJ Ötzi, Fury In The Slaughterhouse, Alex Christensen, Mike Singer, Glasperlenspiel, Peter Plate, Vaya Con Dios, Olaf Henning und viele mehr bringen mit ihren Gute-Laune-Hits in "Kiwis große Partynacht" die Bühne zum Beben.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Danach, Krimiserie

Kurz vor einer wichtigen Dienstreise verschwindet die Anwältin Isa Brehm aus einer Wirtschaftskanzlei. Radek und sein Team erfahren von ihrem Ehemann Arndt Brehm, dass Isa sehr ehrgeizig war und gerade befördert worden ist. Ihre Kollegin Daniela Reverding sah ihre Position in der Kanzlei durch Isa bedroht. Es stellt sich heraus, dass Isa eine Affäre mit ihrem Chef Roman Oellert hatte, was zu ihrem beruflichen Aufstieg führte.