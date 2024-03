Vorübergehend glücklich, ... TV-Tipps am Freitag

"Vorübergehend glücklich - Vredenhorst": Stoffel (Hendrik Heutmann, l.) und Sonja (Franziska Machens) kommen an ihrem geheimen Ort zur Ruhe. (hub/spot)

SpotOn News | 15.03.2024, 06:01 Uhr

In "Vorübergehend glücklich - Vredenhorst" (Das Erste) verschlägt es eine Frau ins Dorf ihrer Kindheit. Der "Staatsanwalt" (ZDF) muss den Mord an einer Studentin aufklären. Außerdem zeigt Sat.1 "Die besten Comedians Deutschlands".

20:15 Uhr, Das Erste, Vorübergehend glücklich – Vredenhorst, Drama

Sonja Stellbrink (Franziska Machens), erfolgreiche Vertreterin eines großen Pharmakonzerns, wird nach einer erotischen Eskapade mit einem ihrer Kunden von ihrem Arbeitgeber beurlaubt. Ihr Mann beurlaubt sie anschließend auch aus ihrer Ehe. So quartiert sich Sonja für ein paar Tage wieder in ihrem Elternhaus ein und ist plötzlich zurück in der Münsterländer Kleinstadt ihrer Kindheit. Ihr Vater betreibt dort eine Apotheke, und auch ihr Bruder wohnt mit seiner Familie immer noch im Elternhaus. Die alte Heimat ist Sonja sofort vertrauter, als ihr lieb ist: die Abläufe, die Nachbarn, das Schützenfest, die große Jugendliebe Sascha (Tom Radisch), der mittlerweile mit Sonjas "Konkurrenz" aus Schultagen verheiratet ist. Plötzlich stellen sich Fragen: Ist die heimische Apotheke die bessere Alternative zum Pharmariesen?

Video News

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance, Tanzshow

Der "Dancing Star"-Pokal ist auf Hochglanz poliert und das Parkett frisch gebohnert – 2024 kann also wieder richtig abgetanzt werden. Und damit die 17. Staffel von "Let's Dance" ein voller Erfolg wird, sind alle Promis schon ganz heiß drauf, ihre besten Moves auszupacken. Eines steht jedenfalls jetzt schon fest: Es wird wie immer ein unvergessliches Tanz-Spektakel mit ganz viel Glamour und Leidenschaft!

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Gut genug, Krimiserie

Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) muss herausfinden, warum die Studentin Tessa Carlsen (Celine Buchholz) ermordet wurde. Die junge Teilnehmerin eines Survivalwochenendes wurde tot im Wald entdeckt. Als Todesursache vermutet Dr. Judith Engel (Astrid Posner) stumpfe Gewalt. Abriebspuren an den Schuhen deuten darauf hin, dass die Leiche über den Waldboden geschleift wurde. Vom Fundort führen aber keinerlei Spuren zum Tatort, weil es in der Tatnacht geregnet hat.

20:15 Uhr, Sat.1, Die besten Comedians Deutschlands, Comedyshow

Die erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands zeigen die besten Gags, die witzigsten Pointen und die größten Lacher aus ihren aktuellen Stand-up-Programmen. Und sie können sich mit Fug und Recht zu den Besten der Besten zählen: Chris Tall, Paul Panzer, Cindy aus Marzahn, Mario Barth, Michael Mittermeier, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz, Özcan Cosar, Tahnee, Osan Yaran, Bastian Bielendorfer, Oliver Pocher und viele mehr.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Zimmertausch, Krimiserie

Nach einem Mordanschlag in einem Berliner Hotel verschwindet der 55-jährige Richard Weber (Kai Wiesinger), Ehemann der Pharmakonzern-Chefin Tamara Weber (Maria Simon). Zusammen mit ihrer altbekannten Kollegin Jessica Pabst (Paula Kalenberg) stellen Radek (Hans-Werner Meyer) und sein Team schnell fest, dass der Mordanschlag offenbar Tamara Weber galt. Diese hatte beim Einchecken tags zuvor mit ihrer Assistentin Lisa Kunze (Isabel Bongard) die Zimmerschlüssel getauscht.