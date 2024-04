Der Alte, Praxis mit Meerblick, ... TV-Tipps am Freitag

"Der Alte: Exit": In der Wohnung des Opfers sammeln Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) wichtige Erkenntnisse. (hub/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 06:00 Uhr

Der "Alte" (ZDF) muss das Rätsel um einen toten IT-Experten lösen. In der "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) muss Doktor Nora Kaminski ihr Leben neu ordnen. Außerdem wird Tom Cruise als "Jack Reacher" (ProSieben) des Mordes angeklagt.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Exit, Krimiserie

Esteban Guiterez (Samy Challah), Chefentwickler beim Tech-Start-up Neeble, wird erschlagen im Serverraum gefunden. Die Umstände legen nahe, dass er im Affekt getötet wurde – und den Täter gut kannte. Allerdings hatte Guiterez, der erst zwei Jahre zuvor nach München gezogen war, offenbar keine privaten Kontakte – abgesehen von schnellen Affären. Doch wer aus der Firma sollte den Durchbruch aufs Spiel setzen – so kurz vor dem Verkauf einer neu entwickelten App?

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Kleine Wunder, Tragikomödie

Nora (Tanja Wedhorn) und Max (Bernhard Piesk) sortieren sich neu: Max' Tochter Klara (Ruby M. Lichtenberg) zieht aus! Die Zweisamkeit könnte aber, wie es scheint, nur von kurzer Dauer sein. Die frisch verliebte End-Vierzigerin Nora erfährt, womit sich überhaupt nicht mehr gerechnet hätte: Sie ist schwanger. Was medizinisch ein kleines Wunder ist, birgt leider aber auch Risiken. Für Nora ist die Entscheidung klar. Jetzt muss sie als junge Patchwork-Oma und werdende Mutter ihr Leben komplett neu organisieren.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher: Kein Weg zurück, Actionthriller

Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) reist nach Virginia, um sich mit seiner Nachfolgerin Major Susan Turner (Cobie Smulders) zu treffen. Doch die wird der Spionage bezichtigt und verhaftet. Und auch Reacher sieht sich schlimmen Vorwürfen ausgesetzt: Er soll vor 16 Jahren einen Mord verübt haben. Um seine und Turners Unschuld zu beweisen, beginnt Reacher, den infamen Anschuldigungen auf den Grund zu gehen.

20:15 Uhr, RTL zwei, Kampf der Titanen, Fantasy-Action

Eines Tages findet der Fischer Spyros einen kleinen Jungen, der zusammen mit seiner toten Mutter in einem Sarg im Meer ausgesetzt wurde. Er nimmt den Jungen bei sich auf und nennt ihn Perseus. Jahre später beobachtet Perseus (Sam Worthington), wie Soldaten aus der Stadt Argos eine Statue des Göttervaters Zeus (Liam Neeson) zerstören, um ihre Wut auf die Götterwelt zu demonstrieren. Hades (Ralph Fiennes), Gott der Unterwelt, wird geschickt, die Soldaten für ihre Auflehnung zu bestrafen. Doch Hades' Zorn richtet sich ausgerechnet gegen das Schiff, auf dem sich Perseus' Familie befindet.

22:20 Uhr, Das Erste, Tatort: Der Wüstensohn, Krimi

Nasir al Yasaf (Yasin el Harrouk), der fünfte Sohn des Emir von Kumar, führt in München ein glamouröses Leben. Geschützt durch seinen Diplomatenstatus nimmt sich der junge Mann alle Freiheiten: schnelle Autos, ausschweifende Partys, Drogen. Als Nasirs teurer Sportwagen wieder einmal durch München rast und nur durch eine Polizeisperre aufgehalten werden kann, wird auf dem Beifahrersitz die Leiche seines Freundes Karim gefunden. Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) sollen den Mord an Karim aufklären, aber für ihre Ermittlungen sind ihnen die Hände gebunden. Sie dürfen nichts. Nicht einmal Nasir als Hauptverdächtigen befragen, wenn der nicht will.