Der Alte, Wonder Woman, ... TV-Tipps am Freitag

"Der Alte: Der schönste Tag": Soo-Hee Fischer (Joy Maria Bai, r.) ist für Caspar Bergmann (Thomas Heinze, l.) eine wichtige Zeugin. (hub/spot)

SpotOn News | 26.04.2024, 06:01 Uhr

Der "Alte" (ZDF) ermittelt, nachdem ein Bräutigam bei seiner Hochzeit erstochen wurde. Die Amazonenprinzessin "Wonder Woman" (ProSieben) stellt ihre Kampfkünste unter Beweis. In der "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) muss die Ärztin Nora einen bewusstlosen Jungen reanimieren.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Der schönste Tag, Krimiserie

Maximilian und Valerie Holzhauer (Anna Herrmann) wollten eine Märchenhochzeit feiern – in einem Schloss, mit viel Prunk und weißen Tauben. Doch der Traum wird zu einem Albtraum, als Valerie ihren Bräutigam in einem Nebenzimmer auffindet – erstochen mit einem Tortenmesser. Dabei war die Stimmung auf der Feier harmonisch, und es gab keinerlei Auffälligkeiten. Die Ermittlungen sprengen Caspar Bergmanns (Thomas Heinze) Urlaubspläne, doch dieses Mal scheint ihm das nicht egal zu sein. Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) vermutet einen tiefer liegenden Grund und fragt Johanna (Lena Meckel).

20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman, Actionabenteuer

Diana (Gal Gadot) ist die Tochter der Amazonenkönigin. Heimlich erlernt sie die Kampfkunst, die sie schon bald unter Beweis stellen muss, denn in der Welt der Menschen herrscht Krieg. Dort kämpft Diana als Wonder Woman an der Seite des tapferen Doppelagenten Steve (Chris Pine) und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Wonder Womans Glaube an die Menschlichkeit ist unerschütterlich, doch bald stellt sich ihr die Frage: Wer ist Freund und wer ist Feind?

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Schiffbruch, Arzttragikomödie

Die Schülerin Louisa Uhlig (Marie Schöne) und Kyrill Kovalenka (Tristan Weggen) verstehen sich gut. Der Halbwaise aus der Ukraine lebt mit seiner Mutter Oksana (Janina Elkin) in dem großzügigen Strandhaus von Louisas Eltern (Alma Leiberg, Matthias Ziesing). Als Kyrill beim Piratenspiel vom Bootssteg stürzt, springt Louisa hinterher und zieht ihn aus dem Wasser. "Rügenärztin" Nora (Tanja Wedhorn) ist rechtzeitig vor Ort, um den bewusstlosen Jungen zu reanimieren. Eine unerklärliche Schlagverletzung bei Kyrill lässt Nora vermuten, dass etwas zwischen den Kindern vorgefallen ist.

20:15 Uhr, RTL zwei, Gods of Egypt, Fantasy-Action

Nachdem sich Set (Gerard Butler), der Gott der Dunkelheit, des ägyptischen Throns bemächtigt hat, droht das Reich im Chaos zu versinken. Bek (Brenton Thwaites) ist einer der wenigen, der gegen den barbarischen König noch Widerstand leistet. Schließlich lässt er sich auf ein ungewöhnliches Bündnis ein: Gemeinsam mit dem mächtigen Gott Horus (Nikolaj Coster-Waldau) plant Bek, Sets Schreckensherrschaft zu beenden. Für Bek und Horus beginnt ein atemberaubender Kampf.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Bis aufs Blut, Krimi

Sophie Högl (Michelle Barthel) wird von ihrem Ehemann Jonas Högl (Vito Sack) und dessen Bruder Daniel Schmitt (Max Bretschneider) als vermisst gemeldet, als sie morgens spurlos verschwunden ist. Durch die Ermittlungen gerät zunächst Sophies Schwiegermutter Vivian Schmitt (Antonia Holfelder) in den Fokus, da sie mit Sophie im Clinch lag. Und offensichtlich gab es auch Probleme in Sophies Beziehung – mehrere Hinweise deuten auf Gewalt in der Ehe.