Feuerwehrfrauen, Ein Fall für zwei, ... TV-Tipps am Freitag

"Feuerwehrfrauen: Heim gesucht": Meike (Katja Danowski, l.) hält Anja (Nadja Becker) zurück, die noch einmal zum Brandherd möchte. (hub/spot)

SpotOn News | 20.09.2024, 06:01 Uhr

Die "Feuerwehrfrauen" (Das Erste) haben es mit einem aggressiven Brandstifter zu tun. In "Ein Fall für zwei" (ZDF) gerät ein entlassener Häftling unter Mordverdacht. Auf VOX bereitet sich Daniela Katzenberger auf ihren Fitness-Kampf vor.

20:15 Uhr, Das Erste, Feuerwehrfrauen: Heim gesucht, Actiondrama

Ein Jahr nach dem ersten Zusammentreffen von Anja (Nadja Becker) und Meike (Katja Danowski) könnte man sagen, sie seien Freundinnen geworden – wenn sie nicht so geheimniskrämerisch wären! Anja verschweigt, dass sie nicht nur ihren Job, sondern auch ihr geliebtes Zuhause verloren hat. Außerdem hält sie ihre inzwischen ausgewachsene Affäre mit dem Ortswehrführer Rainer (Merlin Sandmeyer), die aus einem ungeschickten One-Night-Stand entstanden ist, vor allen geheim. Meike hingegen kann sich kaum eingestehen, dass sie sich auf ihrem Hof nicht wohlfühlt und insgeheim plant, zur Bundeswehr zurückzukehren. Ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Als wäre das nicht genug, treibt ein Brandstifter in ihrer Gegend sein Unwesen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Entzweit, Krimiserie

Mike Thorak (Kasem Hoxha), der wegen Totschlags verurteilt wurde, kommt nach sieben Jahren vorzeitig aus der Haft frei. Kurz darauf wird seine damalige Anwältin, Elvira Brockstein (Manja Kuhl), tot in ihrer Wohnung gefunden. Da Thorak ihr einst Rache für seine Verurteilung geschworen hatte, wird er erneut verhaftet. Benjamin Hornberg (Antoine Monot) übernimmt seine Verteidigung. Doch was zunächst wie ein gewöhnlicher Fall für ihn und Leo (Wanja Mues) erscheint, entwickelt sich zu einer ernsthaften Belastungsprobe für ihre Freundschaft.

20:15 Uhr, VOX, Daniela Katzenberger, Dokusoap

Daniela Katzenberger bereitet sich intensiv auf ihren anstehenden Fitness-Wettkampf vor und sucht ein passendes Abendkleid aus. Sie trainiert hart und lässt sich von einer Weltmeisterin für den typischen Bodybuilder-Look schminken. Am Tag des Wettkampfs bekommt sie ihren pinken Glitzer-Monokini und fühlt sich endlich wie eine echte Athletin. Doch gleichzeitig kommen Zweifel auf, ob sie auf der Bühne wirklich überzeugen kann.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands, Show

Die Action beginnt! Die beliebte Physical Dogshow geht in die vierte Runde und bringt wieder tierischen Spaß zur Primetime am Freitagabend. In fünf neuen Episoden erwarten die Hunde und ihre Besitzer spannende Hindernisse und ein komplett neuer Parcours. Jan Köppen, Frank "Buschi" Buschmann und Laura Wontorra als Field-Reporterin moderieren und kommentieren die neuen Folgen.

20:15 Uhr, ProSieben, Kingsman: The Secret Service, Agentenabenteuer

Harry Hart (Colin Firth) ist ein Agent der geheimen und unabhängigen Kingsman-Organisation. Er trifft auf Eggsy (Taron Egerton), dessen Vater einst ebenfalls ein Kingsman war, und nimmt ihn unter seine Fittiche. Harry bringt Eggsy ins anspruchsvolle Rekrutierungsprogramm der Organisation. Ihr erster gemeinsamer Auftrag führt sie zu dem Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), der einen gefährlichen Plan verfolgt, um die Welt auf seine eigene Art zu "retten".