Star Wars, XY history, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Star Wars: Die letzten Jedi": Rey (Daisy Ridley) will den resignierten Luke Skywalker aus seinem selbst gewählten Exil holen. (cg/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 06:01 Uhr

In "Star Wars: Die letzten Jedi" (kabel eins) hängt der Frieden in der Galaxis von Luke Skywalker ab. Beim "großen Backen" (Sat.1) ist der perfekte Blätterteig gefragt. Außerdem widmet sich "XY history" (ZDF) historischen Kriminalfällen.

20:15 Uhr, kabel eins, Star Wars: Die letzten Jedi, Sci-Fi-Saga

Während der republikanische Widerstand unter der Führung von Leia (Carrie Fisher) heftige Rückzugsgefechte gegen die Erste Ordnung führt, versucht Rey vergeblich, den desillusionierten Luke Skywalker (Mark Hamill) aus seinem selbst gewählten Exil zu holen. Schließlich erklärt sich der von Schuldgefühlen geplagte Luke bereit, ihr drei Lektionen zur Beherrschung ihrer neu erwachten Kräfte zu geben. Rey (Daisy Ridley) wird jedoch zunehmend von der mysteriösen Verbindung zu ihrem Erzfeind Kylo Ren (Adam Driver) belastet, die sich über große Entfernungen hinweg erstreckt.

20:15 Uhr, ZDF, XY history, Dokureihe

"XY history" widmet sich historischen Kriminalfällen sowie den Tätern und ihren Verfolgern. Moderator Sven Voss untersucht, wie sich die Ermittlungsarbeit im Laufe der Zeit verändert hat. Der erste Mordkommissar Deutschlands, Ernst Gennat, ermittelt im Berlin der 1920er Jahre in spektakulären Fällen und bringt durch seine Methoden, die bis heute Anwendung finden, revolutionäre Veränderungen in die Kriminalistik.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

In der ersten Herausforderung der Show stehen die Hobbybäcker vor der Aufgabe, die klassische Aromen-Kombination aus Vanille, Erdbeere und Schokolade zu verwenden. Sie können zusätzliche Aromen und Zutaten einbringen, doch die Jury achtet streng darauf, dass die drei Hauptgeschmacksrichtungen deutlich erkennbar bleiben. Auch die Technische Prüfung verlangt einiges ab: Die Kandidaten müssen Blätterteig zubereiten und tourieren.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro-Event-Woche geht in die nächste Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden treten die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch gegeneinander an, um sich für die Finalsendung am Donnerstag zu qualifizieren und erneut die Chance auf den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" – drei Millionen Euro – zu erhalten. Wer begibt sich auf die Reise zum großen Gewinn? Alles kann passieren.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Straße der Tränen, Krimi

Als die Abiturientin Emelie Boll (Annika Schrumpf) verschwindet, verbreiten sich unter dem Hashtag #woistemelie schnell wilde Theorien über den Vermisstenfall und mögliche Verdächtige. Im Zentrum der Online-Hetze steht zunächst Ekki Talkötter (Oliver Korittke), da er zuletzt gesehen wurde, wie er Emelie am Vorabend ein Stück im Auto mitgenommen hat. Obwohl Wilsberg (Leonard Lansink) von Ekkis Unschuld überzeugt ist, wird die Situation zunehmend brenzlig, denn am Horsthauser Landweg, der auch "Straße der Tränen" genannt wird, sind in der Vergangenheit bereits zwei Frauen entführt und nach zwei Tagen ermordet worden.