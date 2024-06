XY gelöst, Schlag den Star, ... TV-Tipps am Mittwoch

Sven Voss rekonstruiert komplexe Verbrechen in "XY gelöst" (ZDF). George Clooney überbringt in "Up in the Air" (kabel eins) Kündigungen. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) treten erstmals Teams gegeneinander an.

20:15 Uhr, ZDF, XY gelöst, Krimi-Dokureihe

Sven Voss führt die Zuschauer durch die Ermittlungen zu vier komplexen Mordfällen und interviewt die beteiligten Ermittler und Staatsanwälte. Ein Schwerpunkt dieser Episode ist ein Fall von 1996: In einer stillgelegten Kiesgrube in Kleve wird eine entstellte männliche Leiche entdeckt. Dieser "Tote ohne Namen" beschäftigte die Polizei 25 Jahre lang, wobei auch die "XY"-Zuschauer zur Lösung des Falls beitrugen.

20:15 Uhr, kabel eins, Up in the Air – Wie im Flug, Tragikomödie

Wenn Unternehmen ihre Effizienz steigern und Mitarbeiter entlassen wollen, kommt Ryan Bingham (George Clooney) ins Spiel. 322 Tage im Jahr sitzt er als Unternehmensberater im Flugzeug, denn er ist der Experte im Überbringen von Kündigungen. Doch als seine Firma Umstrukturiegungen erwägt, die ihn an den ungeliebten Schreibtisch fesseln würden, beginnt Ryan, sein Leben zu überdenken.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Zum ersten Mal in der Geschichte der Show findet ein Teamwettbewerb statt: Wer beweist mehr Fitness, Cleverness und Gelassenheit? Die Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar treten gemeinsam gegen die BossHoss-Frontmänner Sascha Vollmer und Alec Völkel an. Moderiert wird die Show von Elton, während Ron Ringguth die sportlichen Duelle kommentiert.

20:15 Uhr, Sat.1, 111 dreiste Draufgänger!, Comedy-Clipshow

Menschen, die besonders mutig oder selbstbewusst sind, stehen im Mittelpunkt von "111 dreiste Draufgänger!" Ob Kollegen, Freunde, Nachbarn oder Fremde: Manche duschen in der Autowaschanlage oder schwingen sich wie Tarzan durch die Lüfte, andere setzen sich Bienenkörbe auf den Kopf. Die Clipshow fängt die abgedrehtesten Momente ein.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Russisches Roulette, Krimireihe

Wilsberg steht vor einer massiven Steuerschuld und muss mehrere Tausend Euro an das Finanzamt nachzahlen. Zu allem Überfluss gerät er in einen Autounfall, bei dem eine junge Anhalterin tragisch ums Leben kommt. Woher stammen die 20.000 Euro, die das Opfer bei sich hatte? Und was steckt hinter dem Unfallfahrzeug? Der Lkw-Fahrer flüchtet und aus dem Laderaum entkommen knapp bekleidete russische Frauen, die sofort im Wald verschwinden.