Kurz vor ihrem zehnten Hochzeitstag George und Amal Clooney: Glamouröser Aufritt für ihre Stiftung

Amal und George Clooney zeigen sich verliebt wie am ersten Tag. (paf/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 09:56 Uhr

Einen Tag vor ihrem zehnten Hochzeitstag begeistern George und Amal Clooney auf dem roten Teppich mit aufeinander abgestimmten Outfits. Der Schauspieler kommt in einem Interview aus dem Schwärmen über seine Frau gar nicht mehr heraus.

Amal (46) und George Clooney (63) haben am Donnerstag auf dem roten Teppich der Wohltätigkeitsveranstaltung "The Albies" mal wieder alle Blicke auf sich gezogen. Das Event in New York City hostete die "Clooney Foundation for Justice", die das Ehepaar 2016 ins Leben rief.

Der Hollywoodstar wählte für den Auftritt einen klassischen Smoking. Seine Frau strahlte neben ihm in einem enganliegenden, schwarzen Samtkleid. Eine Schleppe sowie ein tiefer, aber dezenter Ausschnitt machten das Outfit zu einem echten Hingucker. Hängeohrringe und Armreife sorgten für ein paar funkelnde Highlights. Ihre Lippen leuchteten in einem satten Rot, während ihre Haare wellig über ihre Schulter fielen. Eine schlichte schwarze Clutch rundete ihren eleganten Auftritt ab.

Clooney schwärmt von seiner Frau

Auf dem roten Teppich gerät der Schauspieler im Interview mit dem US-Magazin "People" regelrecht ins Schwärmen. "Ich würde alles unterstützen, woran meine Frau beteiligt ist. Sie steht immer auf der richtigen Seite der Geschichte, und ich bin immer so stolz darauf, mit ihr im selben Raum zu sein, egal was passiert, und dies ist ein Ereignis, bei dem wir die ganze Aufmerksamkeit auf die Menschen richten können, die nicht genug Aufmerksamkeit bekommen." Die Clooney Foundation for Justice kämpft gegen Menschenrechtsverletzungen.

Das Event fand nur einen Tag vor ihrem zehnten Hochzeitstag am heutigen Freitag statt. Der politisch engagierte Hollywoodstar und die prominente Menschenrechtsanwältin gaben sich am 27. September 2014 in Venedig das Jawort. Zusammen bekamen sie im Juni 2017 die Zwillinge Ella und Alexander. "Ich gehe heute Abend mit ihr weg, aber sie weiß nicht, wohin", verriet der Schauspieler seine Pläne für das runde Jubiläum.