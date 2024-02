School of Champions, Monuments Men, ... TV-Tipps am Mittwoch

"School of Champions": Dani Strobl (Emilia Warenski) hat die erste Hürde am Elite-Internat in St. Geis genommen. (cg/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 06:01 Uhr

In der Serie "School of Champions" (Das Erste) gehen junge Ski-Talente an ihre Grenzen. Auf Sat.1 startet "Das große Promibacken" in eine neue Runde. Außerdem retten die "Monuments Men" (kabel eins) im Zweiten Weltkrieg Kunstgegenstände vor den Nazis.

20:15 Uhr, Das Erste, School of Champions (1), Dramaserie

Die alljährlichen Aufnahmetests an der berühmten Skiakademie Gastein stehen an. Das lokale Renntalent Daniela Strobl (Emilia Warenski) hat einen großen Traum: Sie will unbedingt an die "School of Champions" und ermogelt sich dafür ihren Platz für die Tests – auf Kosten ihrer Schwester. Schulleiter Mark Auer (Jakob Seeböck), seine Freundin und Cheftrainerin Franziska (Josephine Ehlert) sowie das Trainerteam Albin (Ferdinand Hofer) und Tina (Judith Altenberger) begleiten die internationalen Bewerber. Wer wird noch zum neuen Jahrgang gehören? Mark hat noch andere Sorgen: Er soll schuld sein am Tod eines ehemaligen Schülers.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Lasst Torten sprechen! Promis wie Susan Sideropoulos, Simon Gosejohann, Alexandra Rietz oder Julian F.M. Stöckl haben fleißig in der Backstube geübt, um mit einer aussagekräftigen, hübsch modellierten 3D- oder Motivtorte zu überzeugen. Damit präsentieren die prominenten Bäckerinnen und Bäcker ihre Persönlichkeit. Weitere Challenges: das Lieblingsrezept und Bettys Riesen-Hefeschnecke. Wer bewahrt sich die Chance auf den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck?

20:15 Uhr, kabel eins, Monuments Men – Ungewöhnliche Helden, Actionmelodram

Während in Europa der Zweite Weltkrieg tobt, sind nicht nur Millionen Menschenleben in Gefahr, sondern auch bedeutende Bauten und Kunstgegenstände. Auf Befehl von Hitler werden sie konfisziert, um entweder in Sammlungen zu verschwinden oder zerstört zu werden. Oberleutnant Stokes (George Clooney) erkennt die Gefahr und bricht mit fünf bunt rekrutierten Experten (Matt Damon, Dimitri Leonidas, John Goodman, Bob Balaban, Jean Durjardin) in die Kriegswirren auf, um die wichtigsten Werke zu retten. Die Truppe begibt sich zwar umgehend an die vorderste Front, die Sache hat aber mehr als einen Haken: Keiner von ihnen ist wirklich Soldat, obwohl ihre Aufgabe lebensgefährlich ist.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mörderische Rendite, Krimi

Der Eintritt in den Ruhestand – das könnte eigentlich etwas Schönes sein. Doch Paul Dietze (Michael Kausch) – Wilsbergs (Leonard Lansink) Freund – hat nichts zu feiern. Das mühsam Ersparte ist weg. Die angeblich lukrative Altersvorsorge, die ihm der "Vermögensberater" Uli Pape (Simon Schwarz) damals aufgeschwatzt hat, hat sich als totaler Reinfall entpuppt. Paul und seine Ehefrau Elfie (Klara Höfels) stehen vor dem Nichts. Wilsberg will diese Ungerechtigkeit so nicht einfach hinnehmen.

20:15 Uhr, ONE, Sister Boniface Mysteries: Die Band, Krimiserie

Zu Peggys (Ami Metcalf) Freude spielen die Teenager-Herzensbrecher 'The Queenmakers' in Great Slaughter. Doch als Leadsänger Reggie Wallis (Sam Woodhams) an den Folgen eines Bienenstichs stirbt, ist sie am Boden zerstört. Als sie die verbleibenden Bandmitglieder befragt, wird klar, dass der Ruhm sie nicht glücklich macht. Sie berichten von Fehden und Reggies einschüchterndem Verhalten. Schwester Boniface (Lorna Watson) ist überzeugt, dass die Biene eingeschleust wurde.