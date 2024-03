Am Abgrund, Das große Promibacken, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Am Abgrund": Gerd Meineke (Hans-Jochen Wagner) wurde vom Europarat zur Wahlbeobachtung in Aserbeidschan eingesetzt. (cg/spot)

SpotOn News | 06.03.2024, 06:01 Uhr

Im Politthriller "Am Abgrund" (Das Erste) verschlägt es den Bundestagsabgeordneten Meineke nach Aserbaidschan. Christian Bale lehnt sich in "Exodus" (kabel eins) als Moses gegen den Pharao Ramses auf. Beim "großen Promibacken" (Sat.1) steht unter anderem eine Malakoff-Torte an.

20:15 Uhr, Das Erste, Am Abgrund, Politthriller

Gerd Meineke (Hans-Jochen Wagner) ist ein aktiver Abgeordneter im Bundestag und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung im Europarat. Doch er steht vor einem Dilemma: Leyla (Luna Jordan), die Tochter seiner Lebensgefährtin Alina (Jasmin Tabatabai), wurde in ihrer Heimat Aserbaidschan wegen ihres Aktivismus für Demokratie und gegen Umweltzerstörung verhaftet. Als Wahlbeobachter des Europarats reist Gerd nach Baku, um sich für die Freilassung Leylas und anderer politischer Gefangener einzusetzen. Vor Ort wird ihm klar, dass sowohl die Regierung als auch mächtige Unternehmenslobbyisten Politiker wie ihn instrumentalisieren, um sich ein Image der Glaubwürdigkeit im umweltschädlichen Rohstoffabbau zu verschaffen.

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Exodus: Götter und Könige, Bibelepos

Im 13. Jahrhundert v. Chr. ordnet Pharao Sethos I. (John Turturro) die Versklavung aller Israeliten in Ägypten an und befiehlt die Ermordung ihrer männlichen Kinder durch Ertränken im Nil. Nur ein Junge überlebt – Moses (Christian Bale). Als Ramses (Joel Edgerton), der Kronprinz, von Moses' wahrer Identität erfährt, wird Moses ins Exil geschickt. Entgegen aller Erwartungen überlebt Moses die Flucht in die Wüste und findet in einer Oase eine neue Heimat. Doch dann erhält er von Gott den Auftrag, die Hebräer aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Die Prominenten stellen sich erneut herausfordernden Aufgaben: Zunächst sollen sie dem traditionellen Rührkuchen "Travelcakes" einen neuen, innovativen Twist verleihen. Danach sorgt die kunstvolle Interpretation der österreichischen Malakoff-Torte für Verzweiflung. Zum Abschluss müssen sie eine "Cookie-Etagere" zaubern. Welche der dreistöckigen Keks-Kreationen wird den physikalischen Gesetzen trotzen, und welche wird in sich zusammenfallen?

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

RTL präsentiert zwei Junggesellen, um den Zuschauern eine doppelte Portion Gefühle, Dating-Spaß und Drama zu bieten. Es wird mehr geturtelt, mehr geknutscht und mehr gekämpft als je zuvor. Die beiden Bachelors stehen unter großem Druck: Wer erobert das Herz der Damen? Entsteht zwischen ihnen ein Wettstreit oder entwickelt sich eine enge Männerfreundschaft? Alles ist möglich …

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Folge mir, Krimi

Ein Mordfall, der eine tote Journalistin betrifft, führt Georg Wilsberg (Leonard Lansink) in die Welt der Influencer. Doch nicht nur das: Auch Wilsbergs Freunde benötigen dringend seine Unterstützung. Merle (Janina Fautz), die Patentochter von Hauptkommissarin Anna Springer (Rita Russek), sucht eine neue Wohnung in Münster für ihr Studium. Anna würde ihr gerne helfen, aber der mysteriöse Leichenfund am Stadthafen erfordert ihre volle Aufmerksamkeit.