Familie mit Hindernissen, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Familie mit Hindernissen": Katrin Wiedemann (Nicolette Krebitz) quetscht sich durch ein offenes Fenster. (cg/spot)

SpotOn News | 03.04.2024, 06:00 Uhr

Im Ersten verzweifelt eine Frau an ihrer "Familie mit Hindernissen". Bei RTL präsentiert Mario Barth die schrägsten Fälle von Bürokratie-Wahnsinn und in "Kühlschrank öffne dich!" (Sat.1) zaubern Profis ausgefallene Gerichte.

20:15 Uhr, Das Erste, Familie mit Hindernissen, Komödie

Katrin (Nicolette Krebitz) sehnt sich nach einer harmonischen Familie, doch ihre Patchwork-Situation mit mehreren unfreiwillig verbundenen Familienmitgliedern stellt sie vor große Herausforderungen. Um das angespannte Verhältnis zu ihrer Tochter Saskia (Emilie Neumeister) zu verbessern, lädt sie alle zur Konfirmation von Saskia ein. Allerdings ist Saskia kürzlich zu ihrem Vater und dessen neuer Familie gezogen, während Katrins Stiefsohn bei ihnen eingezogen ist und für Chaos sorgt.

Video News

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf! Notfall Deutschland, Empörungscomedy

In der neuen Best-of-Sendung geht es um die oft vernachlässigten Helden des Alltags wie Polizei, Feuerwehr, Ärzte und Pflegekräfte, die das Fundament unserer Gesellschaft bilden. Mario Barth und sein Team zeigen auf, wie diese wichtigen Bereiche oft unterfinanziert sind, während für andere Projekte Steuergelder verschwendet werden. Es wird hinterfragt, warum diese unverzichtbaren Berufe nicht angemessen unterstützt werden.

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Leckere Mahlzeiten zaubern mit den Zutaten aus den Kühlschränken vollkommen fremder Haushalte: Dieser Herausforderung stellen sich bei "Kühlschrank öffne dich!" pro Episode zwei Profikochteams, die im Wettkampf gegeneinander antreten. Wer kreiert am Ende das schmackhafteste Menü? Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd.

20:15 Uhr, kabel eins, Monsieur Claude und seine Töchter, Komödie

Claude (Christian Clavier) und Marie Verneuil (Chantal Lauby) haben vier Töchter, von denen bereits drei verheiratet sind. Doch Claude ist unzufrieden mit den bisherigen Schwiegersöhnen, die nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Er muss jedoch seine Enttäuschung verbergen, während er die unerwarteten Wendungen des Familiengeschehens erlebt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Royal Flush, Krimi

Alex (Ina Paule Klink) hat gerade erst in einer neuen Kanzlei angefangen, und ihr erster Fall ist gleich ein Mordfall. Die Gattin des betuchten Klienten Thomas Winter (Tobias Oertel) wurde mit einem Strick erdrosselt. Er selbst ist vom Täter niedergestreckt worden. Behauptet er jedenfalls. Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) glaubt ihm aber kein Wort. Nirgendwo gibt es Spuren einer dritten Person. Zudem hat Winter überall Fingerabdrücke hinterlassen, sogar auf der Leiche. Winter reagiert fassungslos auf diese Anschuldigung.