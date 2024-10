Der vermessene Mensch, Transformers, ... TV-Tipps am Montag

"Der vermessene Mensch": Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher), ein ehrgeiziger Ethnologie-Doktorand, lernt Kezia Kambazembi (Girley Charlene Jazama) kennen. (cg/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 06:00 Uhr

Das ZDF zeigt das Historiendrama "Der vermessene Mensch". In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden besondere Virtual-Reality-Brillen angeboten. Außerdem kämpft Mark Wahlberg in "Transformers - Ära des Untergangs" (kabel eins) um die Zukunft der Erde.

20:15 Uhr, ZDF, Der vermessene Mensch, Historiendrama

Der junge Ethnologe Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher) aus Berlin wird in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika Zeuge des Völkermords an den Ovaherero und Nama und überschreitet dabei seine eigenen moralischen Grenzen. Als 1896 im Rahmen der Deutschen Kolonial-Ausstellung eine Gruppe von Herero und Nama nach Berlin kommt, beginnt er, sich für diese Menschen zu interessieren und stellt die damals verbreitete evolutionistische Rassentheorie infrage.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Judith Williams und Janna Ensthaler mit Virtual-Reality-Brillen? Sebastian Kreutz und Oliver Eberlei bringen VR-Technologie in die Gastronomie und bieten in ihrem Holocafé selbstentwickelte Spiele an. Brille auf, Spiel gestartet und schon können die Café-Besucher zusammen mit Freunden oder Familie in virtuelle Welten abtauchen. Ein Erlebnis, das auch die beiden Löwinnen begeistert. Doch stellt sich die Frage, ob das Konzept auch in der realen Welt eine Investition wert ist.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers: Ära des Untergangs, Sci-Fi-Action

Jahre nach der verheerenden Schlacht um Chicago sind die Autobots auf der Erde fast ausgestorben. Eine geheime Regierungsorganisation unter der Führung des rücksichtslosen CIA-Agenten Attinger (Kelsey Grammer) hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie endgültig zu vernichten. Der verschuldete Erfinder Cade Yeager (Mark Wahlberg) gerät eines Tages in diese brutale Jagd, als er einen alten, beschädigten Truck entdeckt, der sich als Optimus Prime entpuppt.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Herzlichen Glückwunsch, "Bauer sucht Frau"! Die beliebte TV-Romanze mit Inka Bause feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Jahr für Jahr begeistert die RTL-Show mit emotionalen Momenten und glücklichen Paaren: Beim traditionellen Scheunenfest gibt es die ersten zarten Annäherungen, in der Hofwoche schlagen die Herzen dann schon schneller – und für einige Teilnehmer hat die Sendung sogar die große Liebe gebracht.

20:15 Uhr, RTL zwei, R.E.D. – Älter, härter, besser, Actionkomödie

Die ehemaligen CIA-Top-Agenten Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) und Victoria (Helen Mirren) genießen eigentlich ihren Ruhestand, doch ihr geheimes Wissen macht sie zur Zielscheibe der Agency. Die Rentner, die sich sowieso nach mehr Aufregung sehnen, müssen sich nun gegen eine Reihe von Mordanschlägen wehren. Dabei setzen sie all ihre Erfahrung, ihre Cleverness und ihr perfektes Teamwork ein, um ihren Gegnern stets einen Schritt voraus zu bleiben.