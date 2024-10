Harter Brocken, Bauer sucht Frau, ... TV-Tipps am Montag

"Harter Brocken: Die Fälscherin": Koops (Aljoscha Stadelmann) und Susanne Kramer (Nadja Bobyleva) sind gefesselt. (cg/spot)

SpotOn News | 14.10.2024, 06:01 Uhr

Ein toter Einbrecher beschäftigt den Ermittler Koops in "Harter Brocken" (Das Erste). Bei "Bauer sucht Frau" (RTL) verkuppelt Inka Bause einsame Landwirte. In "Non-Stop" (RTLzwei) kämpft Liam Neeson in einem Flugzeug gegen Terroristen.

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Die Fälscherin, Krimi

In St. Andreasberg wird ein Einbrecher tot an einem Ferienhausdach gefunden, das einer mysteriösen Kunstrestauratorin (Katharina Heyer) gehört. Der Dorfpolizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) bekommt bei seinen Ermittlungen diesmal ungebetene Hilfe: Ministerialbeamtin Kramer (Nadja Bobyleva) aus der Landeshauptstadt begleitet ihn unerbittlich, um die Arbeitslast der abgelegenen Polizeistation unter die Lupe zu nehmen. Mit seiner entspannten Art und seinem ländlichen Scharfsinn entdeckt Koops schließlich, wonach der Einbrecher gesucht hat.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Herzlichen Glückwunsch, "Bauer sucht Frau"! Deutschlands beliebteste TV-Romanze mit Inka Bause feiert ihren 20. Geburtstag. Jahr für Jahr bringt der RTL-Hit große Emotionen und glückliche Paare zusammen: Beim traditionellen Scheunenfest gibt es erste verliebte Blicke, in der Hofwoche schlagen die Herzen dann schon schneller – und für manche Kandidaten führte die Teilnahme an "Bauer sucht Frau" sogar zum ganz großen Liebesglück!

20:15 Uhr, RTLzwei, Non-Stop, Thriller

Kurz nach dem Start eines Flugs über den Atlantik erhält der Air Marshal Bill Marks (Liam Neeson) besorgniserregende Textnachrichten. Ein Unbekannter fordert 150 Millionen Dollar und droht, alle 20 Minuten einen Passagier zu töten, falls seine Forderung nicht erfüllt wird. Jeder an Bord könnte der Erpresser sein, und bald wird Marks selbst verdächtigt. In 12.000 Metern Höhe kämpft er verzweifelt gegen die Zeit, um eine Tragödie zu verhindern, doch er weiß nicht, wem er noch trauen kann.

20:15 Uhr, VOX, Fifty Shades of Grey – Befreite Lust, Erotikdrama

Aus der einst schüchternen Anastasia Steele (Dakota Johnson) ist Mrs. Grey geworden. An der Seite ihres superreichen Mannes Christian genießt sie ein Leben im Luxus. Doch Anas Welt bleibt nicht unbeschwert: Neben Zweifeln an der Treue von Christian (Jamie Dornan) muss sie sich auch mit einer neuen Bedrohung auseinandersetzen. Ihr eifersüchtiger Ex-Chef Jack (Eric Johnson) versucht, das Glück des Paares zu zerstören, und Christians fragwürdige Reaktionen auf diese Gefahr verschärfen die Lage zusätzlich.

21:45 Uhr, Das Erste, Grießnockerlaffäre, Krimikomödie

Der noch vom Vorabend betrunkene Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) wird am Morgen nach einer feuchtfröhlichen Polizisten-Hochzeit von einem schwer bewaffneten SEK-Trupp aus dem Schlaf gerissen. Omas (Enzi Fuchs) Versuch, sie mit einem Besen zu vertreiben, bleibt erfolglos. Der Polizist Barschl (Francis Fulton-Smith) wird mit einem Messer im Rücken tot aufgefunden, und unglücklicherweise stammt die Tatwaffe, ein Taschenmesser mit eingraviertem Namen, aus Franz' Besitz. Dass Barschl Franz' verhasster Vorgesetzter und Erzfeind war, macht die Situation nicht leichter.