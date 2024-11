Katharina Tempel, Bauer sucht Frau, ... TV-Tipps am Montag

"Katharina Tempel - Was wir fürchten": Katharina Tempel (Franziska Hartmann, r.) und ihr Chef, Hauptkommissar Georg König (Stephan Szász), im Einsatz. (cg/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 06:01 Uhr

In "Katharina Tempel - Was wir fürchten" (ZDF) gelingt einem Häftling die Flucht. Bei "Bauer sucht Frau" (RTL) verkuppelt Inka Bause einsame Landwirte. In "Django Unchained" (ProSieben) nimmt ein ehemaliger Sklave Rache an seinen Peinigern.

20:15 Uhr, ZDF, Katharina Tempel – Was wir fürchten, Krimi

An diesem Tag sollte die Paartherapie von Katharina Tempel (Franziska Hartmann) und ihrem Ehemann Volker (Florian Stetter) beginnen. Doch Katharina und ihr Vorgesetzter Georg König (Stephan Szász) werden wegen einer Schießerei ins Gericht gerufen. Der junge Untersuchungshäftling Felix Brenner (Luis Pintsch) ist in Anwesenheit der Staatsanwältin Golda Hopkins (Davina Donaldson) entflohen. Ein Justizvollzugsbeamter schwebt nach der Schießerei im Krankenhaus in Lebensgefahr. Felix Brenner wird verdächtigt, Patrizia Oelrich ermordet zu haben.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelshow

Happy Birthday, "Bauer sucht Frau"! Deutschlands beliebteste TV-Romanze mit Inka Bause feiert 20-Jähriges. Jahr für Jahr sorgt der RTL-Hit für große Gefühle und glückliche Paare: Beim traditionellen Scheunenfest werden die ersten verliebte Blicke gewechselt, in der Hofwoche pochen die Herzen schon etwas schneller – und bei einigen Kandidaten führte die Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" sogar zum ganz großen Liebesglück!

20:15 Uhr, kabel eins, Django Unchained, Western

Djangos (Jamie Foxx) Frau Broomhilda (Kerry Washington) wurde von den Brittle-Brüdern entführt. Der Kopfgeldjäger Dr. Schultz (Christoph Waltz) nimmt Django eines Tages unter seine Obhut und verspricht ihm die Freiheit, wenn er ihm hilft, die Brüder zu stellen – ob lebendig oder tot. Django stimmt zu und ahnt nicht, dass eine blutige und gefährliche Reise vor ihnen liegt.

20:15 Uhr, RTLzwei, Genial daneben, Comedyquiz

Die Kultshow wird wieder vom "Genial daneben"-Urgestein Hugo Egon Balder moderiert. Zu den Stammgästen der prominenten Rateteams gehören wie immer Hella von Sinnen und Wigald Boning. Die prominenten Comedians, darunter Mike Krüger, Bastian Pastewka und Olli Dittrich, versuchen mit Witz und Einfallsreichtum kuriose Fragen zu knacken.

22:15 Uhr, ZDF, November – Paris im Fadenkreuz, Actionthriller

Nach den Anschlägen auf das Pariser Satiremagazin "Charlie Hebdo" wird die französische Hauptstadt durch weitere schwere Terrorangriffe erschüttert. Am heftigsten trifft es ein gut besuchtes Konzert im Klub "Bataclan". Die Antiterroreinheit "Sdat" und die Sicherheitsbehörden beginnen sofort mit ihren Ermittlungen. Ermittler Fred (Jean Dujardin) kehrt gerade erst aus Athen zurück, wo es ihm nicht gelang, den gesuchten Terroristen Abdelhamid Abaaoud festzunehmen.