Der gute Bulle, Pacific Rim, ... TV-Tipps am Montag

"Der gute Bulle - Heaven can wait": Fredo Schulz (Armin Rohde, l.) und sein Kollege Radu Lupescu (Sabin Tambrea, r.) ermitteln. (cg/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 06:01 Uhr

"Der gute Bulle" (ZDF) ermittelt, nachdem ein Security-Mitarbeiter erschossen wurde. Das Erste zeigt die Talkshow "Die 100 - Was Deutschland bewegt". In "Pacific Rim" (kabel eins) bekämpft Idris Elba monströse Kreaturen.

20:15 Uhr, ZDF, Der gute Bulle – Heaven can wait, Krimi

Hauptkommissar Fredo Schulz (Armin Rohde) wird plötzlich mit der Diagnose Darmkrebs konfrontiert und erfährt, dass ihm nur noch drei Monate bleiben. Unbeirrt setzt er seine Arbeit fort. Gemeinsam mit seinem Kollegen Radu Lupescu (Sabin Tambrea) wird Fredo zu einem Wohnblock gerufen, wo ein Sicherheitsmitarbeiter erschossen wurde. Der Chef des Mannes, Samir Berri (Husam Chadat), plant die Räumung und Renovierung des Gebäudes. Für Fredo ist Samir kein Fremder: Er war bereits wegen Drogenhandels im Gefängnis und soll jetzt angeblich legale Immobiliengeschäfte führen?

Video News

20:15 Uhr, Das Erste, Die 100 – Was Deutschland bewegt, Talkshow

In dieser Polit-Talkshow mit Ingo Zamperoni äußern sich 100 Bürgerinnen und Bürger zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Welche Argumente werden sie überzeugen und welche nicht? Journalisten präsentieren Fakten sowie Pro- und Kontra-Argumente zum Thema der Sendung. Die Teilnehmenden stimmen per Bewegung ab: Eine Seite des Studios steht für "ja", die andere für "nein". Durch ihre Platzwahl im Raum können sie die Argumente gewichten. Wie werden sich die 100 Menschen verhalten und was sind ihre Beweggründe?

20:15 Uhr, kabel eins, Pacific Rim, Sci-Fi-Action

Riesige Monster steigen aus einem tiefen Riss im Ozean auf und verwüsten Küstenstädte am Pazifik. Die Menschheit setzt riesige Roboter, sogenannte Jäger, ein, um die Kreaturen zu bekämpfen. Als der Einsatz der Jäger jedoch eingestellt werden soll, beschließt Stacker Pentecost (Idris Elba), der Anführer der Jäger, gemeinsam mit drei Piloten, alles zu riskieren. Ihr Ziel: den Riss im Pazifik zu schließen – koste es, was es wolle!

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Alles Gute zum Geburtstag, "Bauer sucht Frau"! Die beliebte Romantikshow mit Inka Bause feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Jahr für Jahr bringt dieser RTL-Erfolg große Gefühle und glückliche Paare zusammen: Beim traditionellen Scheunenfest fliegen die ersten Funken, und in der Hofwoche schlägt das Herz schon höher – einige Teilnehmende fanden durch "Bauer sucht Frau" sogar ihr großes Liebesglück!

22:15 Uhr, ZDF, Operation Omerta: Wochenend-Einbruch, Actionserie

Nach einem gescheiterten Einsatz mit ihrem finnischen Kollegen Max Tanner (Jasper Pääkkönen) wird die schwedische Elite-Agentin Sylvia Madsen (Nanna Blondell) vom Dienst suspendiert. Kurz darauf erhält sie jedoch einen neuen Auftrag: Sie soll in Helsinki als Leibwächterin für General Morel (Zijad Gracic) arbeiten, den Vorsitzenden des EU-Militärausschusses. Am finnischen Unabhängigkeitstag begleitet sie ihn zu einem Empfang im Präsidentenpalast – der jedoch Ziel eines Terroranschlags wird.