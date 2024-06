Die Höhle der Löwen, ... TV-Tipps am Montag

"Die Höhle der Löwen": Igor Bukin präsentiert seine Diabetiker-Chips "Chipolos". (cg/spot)

SpotOn News | 10.06.2024, 06:00 Uhr

In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden Chips für Diabetiker angeboten. "Im Zweifel" (ONE) lebt eine Pastorin nach dem tödlichen Unfall eines Jugendlichen. Außerdem macht Sat.1 den "großen Urlaubscheck".

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Im großen Finale der 15. Staffel von "Die Höhle der Löwen" wird geknuspert! Dafür sorgt Gründer Igor Bukin mit seinen Chipolos. Der 48-Jährige ist Diabetiker und muss täglich auf seine Kohlenhydratzufuhr achten. Um trotzdem nicht auf Knabbereien verzichten zu müssen, entwickelte er einen Snack auf Sojabasis. Dieser enthält 95% weniger Kohlenhydrate als herkömmliche Chips und soll somit ein Blutzuckerhoch verhindern. Handelsprofi Ralf Dümmel lässt es sich schmecken. Wird er die Chipolos ins Regal bringen?

20:15 Uhr, ONE, Im Zweifel, Drama

Ihre Aufgabe als Notfallseelsorgerin ist für die engagierte Pfarrerin Judith Ehrmann (Claudia Michelsen) mehr als ein Teil ihres Jobs: Menschen Beistand zu leisten, ist für sie eine Berufung. Doch als eine 16-jährige Mitschülerin ihres Sohnes bei einem Autounfall stirbt, geht ihr das ungewöhnlich nahe. Die emotionalen Nachwirkungen des Unglücks drohen auch sie selbst aus der Bahn zu werfen. Judith beginnt zu zweifeln: an sich selbst, an ihrem Beruf – aber auch an ihrer Familie. Denn auf einmal scheint alles darauf hinzudeuten, dass ihr eigener Mann und ihr Sohn in den Unfall verwickelt waren und dies nun vertuschen wollen.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Realitysoap

Ben Brahim ist Geschäftsführer von Accor Deutschland. Mit rund 5.400 Hotels weltweit ist das französische Unternehmen derzeit die größte Hotelgruppe Europas. Die Nachwehen der Pandemie stellen die Branche vor Herausforderungen: Denn trotz Reiselust fehlt es an Personal. Um die Lage in den Hotels zu prüfen, arbeitet der gebürtige Berliner undercover in Housekeeping, Küche, Service und Haustechnik und gerät dabei auch an seine Belastungsgrenze.

20:15 Uhr, Sat.1, Der große Urlaubscheck – Unsere Trendziele 2024, Reportage

Traumurlaub am Trendziel: Welche Urlaubsorte darf man 2024 nicht verpassen? Sat.1 checkt Destinationen, die einen besonderen Familientrip, erholsamen Single-Urlaub oder die perfekte Pärchenreise versprechen. Aber bedeutet trendy auch teuer oder wie findet man einen Preis-Hit? Werden alle Urlaubsversprechen erfüllt? Und welche versteckten Urlaubsoasen haben das Zeug zum neuen Trendreiseziel? Moderatorin Elena Uhlig checkt mit ihren Gästen die spannendsten Reiseziele des Jahres.

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Paycheck – Die Abrechnung, Sci-Fi-Thriller

Michael Jennings (Ben Affleck) ist einer der besten Reverse-Ingenieure, die es gibt. Er wird von Firmen angeheuert, um die Technik der Konkurrenz auseinanderzunehmen und nachzubauen. Anschließend wird ihm das Gedächtnis für den Zeitraum dieser Arbeit gelöscht. Doch eines Tages stellt er fest, dass jemand versucht, ihn umzubringen und die Polizei hinter ihm her ist. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt.