Film Tom Holland: Aufregendes Spider-Man-Update

Tom Holland at Critics Choice Awards - Jan 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 10:00 Uhr

Tom Holland und Zendaya haben einen Entwurf des Drehbuchs von ‚Spider-Man 4‘ gelesen – aber es „braucht noch Arbeit“.

Der 28-jährige Schauspieler wird seine Titelrolle als netzschwingender Superheld in der kommenden Marvel-Fortsetzung an der Seite seiner Freundin Zendaya – die Peter Parkers Freundin MJ spielt – wieder aufnehmen. Er und die ebenfalls 28-jährige ‚Challengers‘-Darstellerin haben das Skript schon gelesen und sollen vor Aufregung „durch den Raum gehüpft“ sein, als sie den Entwurf bekamen.

Im ‚Rich Roll Podcast‘ erzählte Tom jetzt: „Eines der Dinge, die man bei Marvel im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass der Film ein kleines Rädchen in einer großen Maschine ist. Und diese Maschine muss weiterlaufen. Und Sie müssen sicherstellen, dass Sie zum richtigen Zeitpunkt in diese Zeitleiste passen, um das Gesamtbild zu verbessern. Das ist eine der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die Zeit, in der wir das erledigen müssen, ist eine große Aufgabe, aber mit den fantastischen Leuten, die jetzt daran arbeiten, definitiv erreichbar.“

Tom, der dafür bekannt ist, der Öffentlichkeit gerne mal einen Hinweis zu viel über zukünftige Projekte zu geben, gab zu, dass das Drehbuch „wirklich ein Feuer in mir entfacht hat“- Er räumte aber ein, dass sie noch einen weiten Weg vor sich haben, bevor es fertig ist. Er fügte hinzu: „Es braucht Arbeit, aber die Autoren machen einen großartigen Job. Ich habe es vor drei Wochen gelesen und es hat wirklich ein Feuer in mir entfacht. Zendaya und ich setzten uns hin und lasen es zusammen, und manchmal hüpften wir im Wohnzimmer herum und dachten: ‚Das ist ein echter Film, der den Respekt der Fans verdient.‘ Aber es gibt ein paar Dinge, die wir fixen müssen, bevor wir das wirklich in Gang bringen können, aber es ist aufregend.“