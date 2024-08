Mittagsstunde, Papillon, ... TV-Tipps am Montag

"Mittagsstunde": Ella (Hildegard Schmahl) und Ingwer Feddersen (Charly Hübner) sitzen zusammen auf einer Bank und unterhalten sich. (cg/spot)

SpotOn News | 26.08.2024, 06:00 Uhr

In "Mittagsstunde" (ZDF) kehrt der Archäologe Feddersen in sein Heimatdorf zurück, das sich stark verändert hat. Sa.1 macht den großen Möbelhaus-Check und in "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" (kabel eins) sucht Vin Diesel nach einer Superwaffe.

20:15 Uhr, ZDF, Mittagsstunde, Drama

Ingwer (Charly Hübner), 47 Jahre alt und Dozent an der Universität in Kiel, stellt sich seit einiger Zeit die Frage, wo er wirklich hingehört. Als seine Eltern zunehmend Hilfe benötigen, beschließt er, das Stadtleben hinter sich zu lassen und in sein Heimatdorf Brinkebüll in Nordfriesland zurückzukehren, um ein Sabbatical zu machen. Doch das Dorf seiner Kindheit ist kaum wiederzuerkennen. Die Straßen sind leer, das Gemeinschaftsleben hat sich verlagert, die Dorfschule und der Tante-Emma-Laden sind verschwunden, der Dorfplatz ohne Kastanie, keine Störche mehr zu sehen, und die Felder sind von Mais dominiert. Aus den einst verschlungenen Landstraßen wurden schnurgerade Schnellstraßen. Es ist, als sei eine ganze Welt untergegangen.

20:15 Uhr, Sat.1, Ikea, XXXLutz, Segmüller & Co. – Der Sat.1 Möbelhaus-Check!, Reportage

Ob es um ein neues Sofa, eine moderne Küche oder einfach ein paar hübsche Dekorationsartikel geht: Wenn die Deutschen ihr Zuhause verschönern möchten, führt sie der Weg meistens ins Möbelhaus. Eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von SAT.1 zeigt, dass für 61 Prozent der Befragten der Preis ein entscheidendes Kriterium ist. Doch wie schneiden Ikea, XXXLutz, Segmüller & Co. in den Bereichen Auswahl, Qualität und Kundenservice ab?

20:15 Uhr, kabel eins, xXx: Die Rückkehr des Xander Cage, Action

Agent Gibbons (Samuel L. Jackson) bittet Xander Cage (Vin Diesel), der im Exil lebt, erneut für die US-Regierung als Geheimagent tätig zu werden. Seine Aufgabe: die Bergung der Büchse der Pandora, einer gefährlichen Waffe, die die Kontrolle über militärische Satelliten ermöglicht. Doch der Bösewicht Xiang (Donnie Yen) und seine Anhänger setzen alles daran, die Büchse an sich zu reißen. Für Xander und sein Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden, Dokusoap

Während Marvel seine Avengers und DC seine Justice League hat, präsentiert RTL seine Dschungel-Legenden: Zum 20-jährigen Jubiläum von "IBeS" findet das Dschungelcamp erstmals im Sommer statt. In dieser besonderen Staffel treten 13 ehemalige Dschungel-Stars erneut an, um das Abenteuer "Dschungelcamp" in Südafrika zu erleben. Wer wird die aufregenden Prüfungen bestehen, emotionale Momente am Lagerfeuer durchstehen und wahre Stärke zeigen?

22:15 Uhr, ZDF, Papillon, Drama

Im Paris der 1930er-Jahre schlägt sich Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam) als Einbrecher durchs Leben. Als er bei einem Auftrag ein Schmuckstück für seine Freundin Nenette (Eve Hewson) behält, wird ihm dies zum Verhängnis. Kurz darauf wird er fälschlicherweise des Mordes beschuldigt und zu lebenslanger Zwangsarbeit in der berüchtigten Strafkolonie in Französisch-Guayana verurteilt. Auf der Überfahrt nach Südamerika begegnet Papillon dem gewieften Fälscher Louis Dega (Rami Malek). Die beiden werden zu widerwilligen Verbündeten: Papillon benötigt Unterstützung bei seiner Fluchtplanung, während Dega Schutz vor den anderen Häftlingen sucht.