Sarah Kohr, The Dark Knight Rises, ... TV-Tipps am Montag

"Sarah Kohr: Zement": Als Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) unangemeldet bei der "Lessen Handels GmbH" auftaucht, wird sie nicht gerade freundlich empfangen. (cg/spot)

SpotOn News | 18.03.2024, 06:00 Uhr

Die Ermittlerin Sarah Kohr (ZDF) gerät in Verdacht, einen Unschuldigen erschossen zu haben. Batman muss sich in "The Dark Knight Rises" (kabel eins) seinem Erzfeind Bane stellen. Außerdem wirft Sat.1 einen Blick auf "Deutschlands größte Comedians".

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Zement, Krimi

Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) hat einen Unschuldigen erschossen. Zumindest sagt man ihr das, als sie nach einem Unfall im Krankenhaus aufwacht und sich an nichts erinnern kann. Wie konnte es dazu kommen? Sarah hatte ihren schwer verletzten Nachbarn Christian Zegel (Felix Quinton) ins Krankenhaus begleiten wollen, als der Rettungswagen gerammt wurde und sich überschlug. Den Unfallgegner Alexander Diebhorst (Wanja Götz) soll sie danach erschossen haben. Gegen Sarah wird ermittelt.

20:15 Uhr, kabel eins, The Dark Knight Rises, Superhelden-Drama

Der skrupellose Terrorist Bane (Tom Hardy) droht Gotham in eine Stadt des Terrors und der Angst zu verwandeln. Die Polizei ist machtlos, in Gotham herrscht Anarchie. Es gibt nur eine Person, die dem Treiben Einhalt gebieten könnte: Batman (Christian Bale). Und so bleibt Bruce Wayne keine Wahl. Er muss sich als Schwarzer Rächer dem Bösen entgegenstellen. Kommt es zum Showdown zwischen Bane und Batman?

20:15 Uhr, Sat.1, Unsere Lieblinge – Deutschlands größte Comedians, Show

Sie bringen das ganze Land zum Lachen – doch wer ist eigentlich der lustigste Comedy-Star Deutschlands? Otto Waalkes, Loriot oder Anke Engelke? Carolin Kebekus, Hape Kerkeling oder Bastian Pastewka? Atze Schröder, Heinz Erhard oder Cordula Stratmann? Oliver Geissen findet es in "Unsere Lieblinge" heraus.

Video News

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

22:15 Uhr, ZDF, Oxen: Spuren einer Toten, Thrillerserie

Kathrin (Luise Befort) und Nico (Reinout Scholten van Aschat) setzen den dänischen Justizminister Rosborg (Christian Tafdrup) unter Druck. Sie verfügen über Videomaterial, das ihn schwer belastet. Es kommt zu einer Geldübergabe in den Dünen. Beim Treffen mit dem Politiker rastet Kathrin aus und schlägt auf ihn ein. In diesem Moment greifen vermummte Sicherheitskräfte ein und erschießen die junge Frau. Auch Nico wird verletzt und stirbt wenig später. Niels (Jacob Hauberg Lohmann) und Margrethe (Josephine Park) beobachten den Vorfall.