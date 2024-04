Briefe aus dem Jenseits, ... TV-Tipps am Montag

"Briefe aus dem Jenseits": Gerd Dennert (Manfred Zapatka, l.) setzt Ingo Thiel (Heino Ferch) in Kenntnis über den damaligen Ermittlungsstand in dem Vermisstenfall. (cg/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 06:00 Uhr

In "Briefe aus dem Jenseits" (ZDF) rollt Kommissar Thiel einen Vermisstenfall noch einmal auf. In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden gesunde Low-Carb-Produkte angeboten. Später zeigt das ZDF den Katastrophenfilm "Notre-Dame in Flammen".

20:15 Uhr, ZDF, Briefe aus dem Jenseits, Krimi

Vor 27 Jahren verschwand ein 15-jähriger Junge spurlos. Weil es neue, rätselhafte Hinweise gibt, bittet Ex-Kommissar Dennert (Manfred Zapatka) seinen Nachfolger Ingo Thiel (Heino Ferch), den Cold Case neu aufzurollen. Seit 1997 klammern sich die Eltern von Sven Nolden an die Hoffnung, dass ihr vermisster Sohn wiederauftaucht. Plötzlich treffen Briefe bei den Noldens ein, in denen ein Chris die baldige Rückkehr von Sven ankündigt. Klärt sich doch noch alles auf?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Diesmal heißt es schlemmen und stemmen. Zu Gast ist der ehemalige Olympiasieger im Gewichtheben Matthias Steiner mit seiner Ehefrau und Mitgründerin Inge. Das Paar hat den Löwinnen und Löwen seine gesunden Low-Carb-Produkte mitgebracht, die dem Ex-Sportprofi beim Abnehmen geholfen haben. Nils Glagau probiert sich durch Nudeln, Burger und Co. Gibt's zum Nachtisch einen Deal?

20:15 Uhr, Das Erste, Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger?, Doku

2023 war das bislang wärmste Jahr in der Geschichte der Menschheit. Eine Ursache dafür wird im östlichen Pazifik vermutet. Dort hat das Wetterphänomen El Niño seinen Ursprung: eine Warmwasseranomalie, die über teils noch rätselhafte Fernwirkungen die globalen Wettersysteme aus dem Takt bringt. Die Auswirkungen könnten in der Zukunft auch in Deutschland spürbar werden. In Panama City geht Diplom-Meteorologe Sven Plöger an Bord der deutschen Forschungsjacht "Eugen Seibold". Auf einer Route zwischen Panama und Galapagos sammelt ein Team des Max-Planck-Instituts für Chemie neue Daten, die dabei helfen sollen, El Niño zu verstehen.

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Godzilla, Monsteraction

Atombombentests verursachten auf Inseln im Pazifischen Ozean die riesige Mutation einer Echse. Nach einem Angriff auf ein japanisches Fischerboot und dem Fund gewaltiger Fußabdrücke in Panama, erbittet das US-Militär die Unterstützung vom Biologen Dr. Nick Tatopoulos (Matthew Broderick). Kurz darauf taucht Godzilla, das Ungeheuer, an der Ostküste der USA auf, wo es eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. Nick findet heraus, dass das Riesenreptil schwanger ist und warnt das Militär. In der Zwischenzeit nistet sich die Echse im Untergrund von Manhattan ein und legt Hunderte von Eiern.

22:15 Uhr, ZDF, Notre-Dame in Flammen, Katastrophenfilm

Die Kathedrale Notre-Dame zieht als eines der bedeutsamsten Wahrzeichen von Paris zahllose Menschen aus aller Welt an. Als im Frühling 2019 die Restauration des Dachstuhls in vollem Gange ist, bricht plötzlich ein Feuer aus. Schnell stellt sich heraus, dass das Personal für eine solche Katastrophe unzureichend geschult ist und die Sicherheitsvorkehrungen des Gebäudes veraltet sind. Wertvolle Zeit verrinnt, weil Informationsketten nicht funktionieren und Missverständnisse für Verzögerungen sorgen.