Fußball-EM, Downton Abbey 2, ... TV-Tipps am Sonntag

Das EM-Spiel von Spanien gegen England wird im Ersten übertragen. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. (cg/spot)

SpotOn News | 14.07.2024, 06:01 Uhr

Im Finale der Fußball-EM 2024 (Das Erste) trifft Spanien auf England. In "Downton Abbey 2" brechen für die adligen Crawleys neue Zeiten an. Außerdem nimmt das "Traumschiff" (ZDF) Kurs auf die Malediven.

20:15 Uhr, Das Erste, Fußball-Europameisterschaft 2024, Finale: Spanien gegen England, Fußball

Anpfiff im Berliner Olympiastadion: Spanien hat die Möglichkeit, seinen vierten EM-Titel zu gewinnen. Für England wäre es der erste Sieg bei einer Europameisterschaft. Esther Sedlaczek und Alex Bommes moderieren, mit dabei sind Almuth Schult und Bastian Schweinsteiger. Das Spiel wird von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger und Reporter Tom Bartels kommentiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Downton Abbey 2: Eine neue Ära, Kostümfilm

Für die Crawleys und ihr Personal beginnt eine neue Ära. Violet verkündet, dass sie eine Villa in Südfrankreich geerbt hat, woraufhin die Familie sich auf den Weg dorthin macht. Unterdessen vermietet Mary (Michelle Dockery) das Anwesen für die Dreharbeiten eines Films. Die Bediensteten sind begeistert, den Dreh vor Ort mitzuerleben. Doch das Projekt gerät in Gefahr, als der ursprünglich geplante Stummfilm vertont werden soll.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Malediven, Urlaubsserie

Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes), die neue Schiffsärztin, bekommt Besuch von ihrem Neffen Timo (Otis Whigham), einem begeisterten Fußballspieler. Die Freude ist groß, als Timo auf den ehemaligen Fußballprofi Lars Meyer (Marlon Boess) trifft, und die beiden freunden sich an. Doch es kommt heraus, dass Jessica an der Operation beteiligt war, die Lars' Karriere als Fußballprofi abrupt beendete, und er macht sie persönlich dafür verantwortlich. Trotz des Verbots seiner Tante, nimmt Timo mit Lars an einer Schatzsuche teil, die damit endet, dass sie nicht den Schatz finden, sondern auf einer einsamen Insel gestrandet sind.

20:15 Uhr, ProSieben, Rampage – Big Meets Bigger, Monsteraction

Primatenforscher Davis Okoye (Dwayne Johnson) hat Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen, aber er hat eine enge Freundschaft mit George, einem außergewöhnlich intelligenten Albino-Silberrücken-Gorilla. Ein illegales Genexperiment läuft aus dem Ruder und verwandelt den friedlichen Affen in ein wütendes, riesiges Monster. Doch George ist nicht das einzige Tier, das gigantische Ausmaße annimmt und Verwüstung anrichtet. Zusammen mit der in Ungnade gefallenen Genetikerin Kate Caldwell (Naomie Harris) versucht Okoye ein Gegenmittel zu finden – um George und die Welt zu retten.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Spur der Mörder, Krimi

Spät in der Nacht verlässt Antonio Russo (Antonio Putignano) mit den letzten vier Mitarbeitern sein Restaurant, als plötzlich zwei Personen mit Maschinenpistolen auftauchen und das Feuer eröffnen. Der erfahrene SOKO-Chefermittler Ingo Thiel (Heino Ferch) wird sofort zum Tatort gerufen, denn schnell ist klar, dass der Angriff mit der Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, in Verbindung steht. Thiel stellt umgehend eine Sonderkommission zusammen – jedoch ist keiner von ihnen Mafia-Experte. Daher wird ihnen von Interpol die italienische Spezialermittlerin Carla Orlando (Verena Altenberger) zur Seite gestellt.