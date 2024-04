Blindspot, Charles und Kate, ... TV-Tipps am Montag

"Blindspot": Auf der Suche nach Antworten stößt Max van Veeren (Klaus Steinbacher) auf immer mehr Fragezeichen. Kannte er seine Frau Anara van Veeren (Marlene Tanczik) überhaupt? (cg/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 06:00 Uhr

Nach dem schweren Autounfall einer Frau will ihr Mann in "Blindspot" (ZDF) die Hintergründe aufdecken. Das ZDF zeigt die Doku "Charles und Kate - Krise im Palast". In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird eine Zahnbürstenhülle aus Birkenrinde angeboten.

20:15 Uhr, ZDF, Blindspot, Thriller

Nach dem schweren Autounfall seiner Frau Anara (Marlene Tanczik) sucht Max (Klaus Steinbacher) hinter den Hochglanzfassaden Frankfurts nach Antworten und gerät in eine Abwärtsspirale aus Intrigen. Anara ist komatös, aber am Leben. Die Polizei vermutet, dass ihr Wagen manipuliert wurde. Max verdächtigt seinen Kollegen Patrick (Marcus Mittermeier), involviert zu sein. Das Team pitcht erfolgreich ihre Software an einen mächtigen Scheich. Der Mordversuch könnte auch Max gegolten haben, zudem wird er von einem bedrohlichen Fremden verflogt.

20:15 Uhr, Das Erste, Charles und Kate – Krise im Palast, Doku

Nach dem Tod der Queen im September 2022 wollte sich die britische Monarchie modernisieren und verschlanken. Nun sind zwei der zentralen Personen an Krebs erkrankt: König Charles III. und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate. Andere Mitglieder der königlichen Familie müssen einspringen und Aufgaben übernehmen. Es sind herausfordernde Zeiten für das britische Königshaus. Denn: "Entscheidend für den Erfolg der Monarchie ist es, sichtbar zu sein", erklärt der ehemalige Kommunikationschef der verstorbenen Queen Elizabeth II. Wohl auch aus diesem Grund versucht König Charles III., über die sozialen Netzwerke Kontakt mit der Bevölkerung zu halten. Doch wie viel Transparenz muss in Zeiten von Social Media sein, wie viel Privatheit gilt auch für König und Prinzessin?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In dieser Folge traut sich die jüngste weibliche Gründerin in der Geschichte von "Die Höhle der Löwen" vor die Investorinnen und Investoren. Mit gerade einmal 16 Jahren präsentiert Valeria Weingardt ihre Zahnbürstenhülle aus Birkenrinde. Diese verfügt über antibakterielle Eigenschaften und gilt damit als nachhaltige Plastikalternative. Löwin Tijen Onaran ist begeistert vom Geschäftssinn der Junggründerin. Kann auch das Produkt überzeugen?

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem – The Hunger Games, Zukunftsthriller

In Panem werden alljährlich die "Hungerspiele" veranstaltet. Sie sollen die bettelarme Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstandes durch die reiche Hauptstadt, das Kapitol, erinnern. Zu den Kandidaten der tödlichen Hetzjagd, für die jeder Distrikt Panems zwei Kinder stellen muss, gehören in diesem Jahr auch Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson). Sie kämpfen um ihr Leben – und setzen dabei etwas Ungeahntes in Gang.

22:15 Uhr, ZDF, SAS – Alarm im Eurotunnel, Actionfilm

Eine paramilitärische Söldnertruppe stoppt und kapert einen Eurostream-Zug – mitten im Ärmelkanal. Doch sie haben ihre Rechnung ohne SAS-Agent Tom Buckingham (Sam Heughan) gemacht. Tom ist Spezialist in der Terrorbekämpfung. Mit seiner Verlobten Sophie (Hannah John-Kamen) will er einen Kurztrip nach Paris machen und befindet sich zufälligerweise auch an Bord. Mit allen Mitteln versucht er nun, die Kidnapper zu stoppen.