Tatort, Der Prinz aus Zamunda 2, ... TV-Tipps am Montag

"Tatort: Letzter Ausflug Schauinsland": Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) führen ihre Ermittlungen in eine forensische Psychiatrie. (cg/spot)

SpotOn News | 20.05.2024, 06:01 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) wird eine Psychiaterin tot in einem Kofferraum aufgefunden. In "Der Prinz aus Zamunda 2" (Sat.1) kehrt Eddie Murphy als chaotischer Prinz Akeem zurück. Außerdem beschäftigt ein Koffer mit einer Leiche die Ermittler in "Nord Nord Mord" (ZDF).

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Letzter Ausflug Schauinsland, Krimi

Hansi Pagel (Rüdiger Klink) sitzt schon einige Jahre im Maßregelvollzug ein, verurteilt wegen Gewalt gegen seine Ehefrau Andrea (Angelika Richter) und die Kinder. In den Fokus der Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) gerät er, als die Psychologin und psychiatrische Gutachterin Lisa Schieblon erdrosselt im Kofferraum ihres Wagens gefunden wird. Schieblon arbeitete an einem neuen Gutachten zu Pagels Persönlichkeitsstörung, von dem er selbst sich seine Freilassung versprach. Eine These, die entschiedene Gegner hat: Andrea Pagel und der Sohn Leo (Anton Dreger) sind froh, dass der aggressive Hansi sicher eingesperrt ist, und wollen auf gar keinen Fall, dass er wieder zur Familie zurückkehrt.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Prinz aus Zamunda 2, Komödie

Prinz Akeem (Eddie Murphy) wird schon bald den Thron von Zamunda besteigen. Als sein Vater im Sterben liegt, erhält er eine unverhoffte Nachricht: Akeem soll selbst einen Sohn haben, der in New York lebt. Kurzerhand macht er sich auf den Weg nach Amerika, um seinen Nachkömmling und den zukünftigen König von Zamunda kennenzulernen. Doch vor Ort erwartet ihn nicht nur sein Spross Lavelle (Jermaine Fowler), sondern auch ein riesengroßes Abenteuer.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers sieht Gespenster, Krimi

Auf einem Spülfeld vor Sylt wird ein Koffer mit einer Leiche geborgen. Die junge Frau ist nur wenige Stunden zuvor ertrunken. Jedoch nicht in der Nordsee, sondern in einer Badewanne. Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) nehmen die Ermittlungen auf. Der "Tod in einer Badewanne" erinnert Ina an einen Fall, bei dem eine Escortdame in einer Badewanne ertränkt wurde. Der Verdächtige Philipp Vandamm (Henning Baum) kam mangels Beweisen ungestraft davon.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Actiongroteske

Wenn eine unvorstellbare Bedrohung die Menschheit in Gefahr bringt, bleibt nur eine Option: Die gefährlichsten Verbrecher – darunter Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie – zu einer Task Force zu machen und die Welt retten zu lassen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, diese psychopathischen Superschurken dazu zu bringen, das zu tun, was man ihnen sagt.

20:15 Uhr, VOX, The Huntsman & The Ice Queen, Fantasyaction

Durch eine Intrige verliert Freya (Emily Blunt) ihren Geliebten und ihr Kind. Sie schwört der Liebe ab, trennt sich von Schwester Ravenna (Charlize Theron) und errichtet im Norden ihr eigenes, eisiges Königreich. Aus den umliegenden Dörfern lässt Freya die Kinder entführen, um sie zu ihrer Armee zu formen. Als sich Eric (Chris Hemsworth) und Sara (Jessica Chastain) ineinander verlieben, trennt Freya die beiden mit Gewalt. Doch kein Winter währt ewig.