In "Dunkle Wasser" (ZDF) wird eine Jugendliche tot aus einem See im Salzburger Land geborgen. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein elektrisch betriebenes Wasserfahrrad angeboten. In "Star Trek Beyond" (kabel eins) treffen Captain Kirk und seine Crew auf den bösartigen Krall.

20:15 Uhr, ZDF, Dunkle Wasser, Krimi

Die Leiche einer 17-Jährigen wird aus dem Mattsee gezogen. Der im gleichnamigen Ort aufgewachsene Chefinspektor Dorner (Christoph Luser) übernimmt den Fall. Da er nach einem traumatischen Erlebnis mehrmals negativ im Dienst aufgefallen ist, wird ihm die junge Ermittlerin Alex (Salka Weber) als "Aufpasserin" zugeteilt. Schnell wird der Fall persönlich für Dorner. Die Tote ist die Tochter seiner Jugendfreundin. Seine Nähe zu den Beteiligten ist Alex nicht sehr geheuer, doch sie bringt auch Vorteile.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der siebten Folge von "Die Höhle der Löwen" stechen die Investorinnen und Investoren in See, denn sie begeben sich auf eine Fahrt mit dem eWater.Bike von Alexander Dudin, Tanja Himmelreich und Johannes Gärtner. Beim Test-Radeln auf dem Wasser tritt Nils Glagau ordentlich in die Pedale. Unterstützt wird er vom Elektromotor des innovativen Wasserfahrrads. Währenddessen genießen Tillman Schulz und Dagmar Wöhrl den Ausflug auf dem integrierten Floß. Geht's für sie volle Fahrt voraus Richtung Deal?

20:15 Uhr, kabel eins, Star Trek Beyond, Sci-Fi-Abenteuer

Drei der fünf Jahre ihrer geplanten Mission sind vergangen, als die Crew der Enterprise in einen Kampf mit ihrem Feind Krall (Idris Elba) gerät. Stark beschädigt landet das Raumschiff auf einem unbekannten Planeten. Einige Teammitglieder werden von Krall festgehalten, während sich Kirk (Chris Pine), Scotty (Simon Pegg) und Spock (Zachary Quinto) mit wenigen anderen retten können. Sie planen, die anderen zu befreien, doch Krall verfolgt einen tödlichen Plan.

20:15 Uhr, ONE, Die Friseuse, Tragikomödie

Ihre DDR gibt es nicht mehr. Ihr Mann, ihr Job, ihr Haus im Grünen sind auch weg. Die arbeitslose Friseuse Kathi König (Gabriela Maria Schmeide) lebt mit Tochter Julia (Natascha Lawiszus) in einer Plattenbausiedlung in Berlin-Marzahn. Sie will arbeiten, doch man lässt sie nicht. Eine sicher geglaubte neue Stelle im Friseursalon eines großen Einkaufcenters bleibt ihr verwehrt. Denn Kathi ist dick – sehr dick – und deshalb 'nicht ästhetisch'. Das meint zumindest die Salonchefin, Frau Krieger (Maren Kroymann). So leicht lässt sich Kathi aber nicht abspeisen. In einem leerstehenden Asia-Imbiss neben dem Salon Krieger will sie ihren eigenen Friseurladen eröffnen.

22:15 Uhr, ZDF, Men in Black: International, Sci-Fi-Actionkomödie

Die "Men in Black", Agent M (Tessa Thompson) und ihr Kollege H (Chris Hemsworth), haben ihren ersten gemeinsamen Auftrag. Sie sollen Vungus (Kayvan Novak), Mitglied der königlichen Familie von Yababia, bei seinem Aufenthalt in London beschützen. Doch Vungus fällt einem Attentat durch aus Marrakesch angereiste Zwillinge (Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois) zum Opfer. Vor seinem Tod gibt er M eine Art Stein, mit dem sie zunächst nichts anzufangen weiß, und eine Warnung mit auf den Weg: Es sei etwas faul bei den MIB.