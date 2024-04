Tatort, Thor: Tag der Entscheidung, ... TV-Tipps am Ostermontag

"Tatort: Angst im Dunkeln": Der Fund einer Leiche führt die Bremer Ermittlerinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) in den Wald. (cg/spot)

SpotOn News | 01.04.2024, 06:01 Uhr

Im Bremer "Tatort" (Das Erste) stirbt eine Frau bei einem Outdoor-Experiment. In "Thor: Tag der Entscheidung" (ProSieben) muss der Donnergott als Gladiator kämpfen. Außerdem läuft in "Das perfekte Geheimnis" (Sat.1) ein Abend unter Freunden aus dem Ruder.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Angst im Dunkeln, Krimi

Ein Mikroabenteuer wird zum Horror: Die Freundinnen Ayla Ömer (Pegah Ferydoni), Viola Klemm (Sophie Lutz) und Marlene Seifert (Inez Bjørg David) versuchen, ohne technische Hilfsmittel aus dem tiefen Wald zurück nach Hause zu finden. Sie wollen damit testen, ob dieses "Dropping" im unbekannten Terrain für ihre behüteten Teenager-Kinder sicher ist. Aber als die Nacht einbricht, sind die drei Nachbarinnen aus dem gutbürgerlichen Bremen-Schwachhausen im Wald verloren – und am nächsten Morgen ist eine von ihnen tot. Die Bremer Ermittlerinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) treffen auf viele Ungereimtheiten und zahlreiche Verdächtige.

20:15 Uhr, ProSieben, Thor: Tag der Entscheidung, Comicaction

Thor (Chris Hemsworth) wird in einer entlegenen Welt als Gefangener gehalten und muss zur Unterhaltung der Bevölkerung als Gladiator kämpfen. Dabei trifft er auf einen alten Bekannten. Zusammen müssen sie versuchen, Sakaar zu verlassen, um nach Asgard zurückzukehren und die machtgierige Hela (Cate Blanchett), Thors Schwester, aufzuhalten. Diese will dort Ragnarok, die Zerstörung des Planeten, einleiten.

20:15 Uhr, Sat.1, Das perfekte Geheimnis, Komödie

Sieben Freunde (Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase u. a) möchten gemeinsam eigentlich nur einen netten Abend verbringen, bis sie sich dazu entschließen, ein Spiel zu spielen, das schon bald im Eklat enden soll. Welche Geheimnisse treten zutage, wenn alle ihre Handys auf den Tisch legen und sämtliche Nachrichten und Telefonate offen miteinander teilen?

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das große Oster-Special, Quiz

"Wer wird Millionär?" wünscht auch in diesem Jahr Frohe Ostern. An zwei Abenden in Folge kämpfen jeweils acht Kandidatinnen und Kandidaten in der Auswahlrunde um die Chance, bei Günther Jauch die Million zu erspielen. Alle, die es auf den "heißen Stuhl" schaffen, bekommt ein besonderes Ostergeschenk, in dem sich eine Joker-Überraschung befindet. Eine Überraschung, die für den Verlauf des Spiels in jedem Fall eine große Hilfe sein kann.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und das mörderische Türkis, Krimi

Früh am Morgen steht ein Pkw mit weit geöffneten Türen auf einer Landstraße auf Sylt. Hauptkommissar Feldmann (Oliver Wnuk) merkt sofort, dass etwas faul ist. In den Dünen findet er die Leiche eines Mannes. Beim Versuch, den flüchtenden Täter zu stellen, bricht sich Feldmann ein Bein. Der Täter kann unerkannt entkommen. Der Tote ist Harald Piontek, ein anerkannter Kunstexperte und freier Kurator von Kunstausstellungen.